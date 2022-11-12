У Росії хочуть саджати до в’язниці за "повторну пропаганду" ЛГБТ

Російські депутати підтримали законопроєкт, який пропонує карати росіян за "пропаганду" гомосексуальних стосунків або вподобань.

У Держдумі підготували поправки, які посилюють покарання за "пропаганду ЛГБТ", зокрема у медіа.

Ці поправки внесли до другого читання законопроєкту, повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Тих, хто вже отримав адміністративне покарання, після "повторного порушення" хочуть притягувати до кримінальної відповідальності.

Фото: ZMINA

За повторне порушення закону про "пропаганду ЛГБТ" росіянам загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Зокрема, йдеться про такі терміни ув’язнення:

за "повторну пропаганду ЛГБТ" – до 1 року;

за "повторну пропаганду ЛГБТ із використанням ЗМІ" – до 2 років;

за "повторну пропаганду ЛГБТ серед неповнолітніх" – до 3 років;

за "повторну пропаганду педофілії" – до 2 років;

за "повторну пропаганду педофілії з використанням ЗМІ" – до 5 років.

Нагадаємо, раніше росдепутати вирішили заборонити "пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків" в інтернеті, ЗМІ, рекламі, кіно та мистецтві. Зокрема, йдеться про інформацію, яка може "викликати бажання змінити стать".

Тоді глава Держдуми заявив, що Росія "бореться з гріхом, содомією і темрявою".