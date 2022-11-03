"Вийду заміж за військового-гея": українка оголосила про шлюб, щоб допомогти другові

Комунікаційниця Лєда Космачевська вирішила укласти шлюб зі своїм старим другом, який має довготривалі стосунки з іншим чоловіком.

Друг Лєди з 24 лютого 2022-го року пішов добровольцем на фронт, а зараз його посилають на передову. У чоловіка немає близьких родичів, і він турбується про те, що у разі трагедії його не зможуть знайти, опізнати та поховати.

Про своє рішення Лєда Космачевська повідомила на своїй сторінці у Facebook, після чого отримала хвилю негативних коментарів від противників ЛГБТ та одностатевих шлюбів.

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Про ухвалення непростого рішення, свої мотиви та про деталі майбутнього шлюбу Лєда Космачевська розповіла "Українській правді. Життя".

Подзвонив друг-гей і запропонував одружитися

Кілька днів тому Лєді зателефонував друг, якого вона знає з дитинства, і запропонував укласти шлюб, бо він відправляється у зону активних бойових дій. Друг Лєди має стосунки з іншим чоловіком, однак одружитися вони не можуть, бо українське законодавство цього не дозволяє.

Лєда побачила себе в дзеркало в готельному номері загорнуту в ковдру і подумала: "от така ти наречена"

"Я знала, що він служить від 24 лютого, що пішов добровольцем, я знала про його орієнтацію, і це не було особливою темою для розмов, це не проблема – ані для нього, ані для мене", – розповідає Лєда.

Лєда не є ЛГБТ-активісткою, однак на пропозицію друга погодилася. Вона каже, що у її друга немає людини, яка у разі поранення, зможе отримати доступ до лікарні і яку пропустять до реанімації. А якщо він потрапить у полон, зникне безвісти або загине, не буде кому шукати його чи опізнати тіло.

"Я вважаю несправедливим, що людина, що має партнера і з яким живе багато років, не може делегувати йому якусь відповідальність. Тому доводиться шукати ось такі виходи", – говорить жінка.

Після шлюбу Лєда планує виконувати посередницькі функції між своїм другом і його партнером. На її думку, ніхто краще за партнера не зможе опізнати людину у разі загибелі.

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Коханий Лєди також служить у ЗСУ

У Лєди Космачевсьої є коханий чоловік, який також служить у ЗСУ. Вона згадує про нього у своєму пості.

"Я взагалі згадала, що маю людину, яка теж служить в ЗСУ, тільки тому, щоб читачі знали, що я розумію як це, коли твій коханий у зоні бойових дій. Я сама через це проходжу. Він знає, що відбувається, про пропозицію, і у нього потреби в такому кроці від мене немає", – так описує Лєда реакцію свого хлопця.

Про так званого "нареченого" жінка каже, що останнім часом вона дізналася про нього ще більше. Зокрема, вони обговорюють питання, чи варто відспівувати його у разі загибелі, та чи хоче він при можливості стати донором органів після смерті.

Також, за словами Лєди, військовий планує написати заповіт, у якому повідомить, як вона мусить розпорядитися його коштами і компенсацією у разі загибелі.

Закиди про те, що цей шлюб є фіктивним, жінка заперечує. Вона посилається на Сімейний Кодекс, в якому шлюб трактують, як цивільний добровільний договір чоловіка та жінки, які досягли повноліття і не мають інших шлюбів. Лєда готова в разі чого відповісти і в суді, якщо хтось подасть позов і захоче визнати шлюб фіктивним.

"Що, як у середньовіччі будемо витягувати простирадло? Це питання ні сексу, ні релігії, ні вподобань. Наш шлюб не буде фіктивним, бо я піклуюся про його життя і здоров’я. І я знаю, що він так би само вчинив зі мною", – говорить Лєда.

Лєда мріє побувати на справжньому весіллі майбутнього чоловіка

Після закінчення війни і повернення чоловіка з фронту друзі планують розлучитися. Шлюб розірвуть і в тому випадку, якщо військового визнають недієздатним і неспроможним до служби.

Організацією шлюбу займається друг Лєди, однак скоріш за все церемонія відбудеться онлайн. Змінювати прізвище жінка не планує.

"Я сподіваюся, що через пару років ми зможемо пити разом шампанське і згадувати цю історію з посмішкою. А ще я б хотіла побувати на його справжньому весіллі з людиною, яку він обрав", – каже коммунікаційниця.

Під постом Лєди у коментарях деякі дописувачі звинувачували її в корисних мотивах, а майбутній шлюб називали фіктивним. Були і ті, які взагалі вважали, що проблеми ЛГБТ – неактуальні для суспільства, навіть якщо йдеться про військових.

Утім, ніхто зі знайомих жінки, близьких друзів, з тих, чия думка для неї важлива, її не засудили, а навпаки – підтримали.

Жінка вважає, що в Україні мають дозволити одностатеві шлюби, щоб не доводилося йти на такі кроки.

"Я чекаю узгодження законів по одностатевих шлюбах та медичному каннабісу. У мене є подруга з онкодіагнозом, якій це дуже потрібно. Я вважаю, що ці закони мають бути і працювати. Я не можу про це мовчати. Ми просунулися вперед, у нас банкінг крутіший, ніж в інших країнах Європи, але ми досі ліземо у чуже ліжко", – говорить Лєда Космачевська.

Чи можуть такі шлюби вирішити проблеми представників ЛГБТ?

З допомогою укладання такого шлюба проблеми військового тимчасово можуть бути вирішені, вважає старша юристка практики судових спорів юридичної компанії "Міллер" Юлія Рябець.

"Буде особа, яка юридично зможе підписати документи або відвідати його/її в лікарні, адже має статус "дружини/чоловіка", – говорить юристка.

Потрібно враховувати, що така схема вирішення проблем ЛГБТ-військових доволі ризикована, адже не всі люди порядні і мають добрі наміри.

"Тому якщо ми говоримо про те, чи може це бути нормою – ні, адже має бути законодавча складова, яка буде відповідати дійсності. Хочу зазначити, що вже готується відповідний законопроект, який буде вирішувати всі ці питання, сподіваємось, його зможуть ухвалити без зволікань", – говорить Юлія Рябець.

Чи буде фіктивним такий шлюб?



Юристка каже, що у такому шлюбі можуть вбачатись ознаки фіктивності,адже сама наречена зазначає про його реальні цілі.

Проте, питання в тому, чи знайдеться хтось зацікавлений в тому, щоб довести фіктивність цього шлюбу.

"Дівчина сама заявила, що робить це, аби допомогти військовому. А метою шлюбу є саме створення сім'ї. Спільний побут, спільний бюджет, планувати майбутнє, жити разом тощо. Судячи зі всього, вони цього робити не будуть. Але в їхньому випадку потрібно це довести. Має бути судовий процес, а позиватися – хтось, хто зацікавлений в цьому", – пояснює Юлія Рябець.

Вона пояснює, що в оскарженні такого шлюбу можуть бути зацікавлені кровні родичі іншого з подружжя – якщо дії "дружини/чоловіка" будуть порушувати їхні права (наприклад, отримання спадку, виплат).

За її словами, причини фіктивних шлюбів можуть бути різними. Зазвичай вони обумовлюються бажанням отримати певні права: спадок, нерухоме майно, місце реєстрації, набуття громадянства, можливість усиновлення дитини

Проте, всі обов'язкові ознаки шлюбу у цих обставинах дотримані:

визнання такого союзу державою, що здійснюється шляхом проведення державної реєстрації;

виникнення у подружжя внаслідок шлюбу взаємних прав та обов'язків;

добровільність шлюбу, тобто наявність взаємної вільної згоди жінки та чоловіка на укладення шлюбу;

досягнення чоловіком та жінкою, які вступають у шлюб, шлюбного віку;

різностатевість подружжя.

"Шлюб є фіктивним, якщо пара не хоче створювати реальну сім’ю і переслідує інші цілі. А говорити про те, що якщо хтось проживає в "гостьовому шлюбі", або ж не хоче мати дітей, то їхній шлюб є фіктивним – щонайменше дивно у цивілізованому світі. Тому, намір створення сім'ї є оціночним поняттям і піддається правовій оцінці по-різному, враховуючи всі обставини.", – говорить юристка.

Нагадаємо, електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів на сайті президента України набрала понад 25 тисяч підписів, які необхідні для її розгляду главою держави.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію тим, що послався на Конституцію та Сімейний кодекс, зазначивши, щоб шлюб – союз чоловіка та жінки. А під час війни змінювати основний закон не можна. Однак глава держави звернувся до уряду з друченням розглянути викладене у петиції питання.

Утім, згідно з даними опитування, замовленого правозахисним ЛГБТ-центром "Наш світ", лише 23,6% українців підтримують легалізацію одностатевих шлюбів. У 2016-му році таких було ще менше – 4,8%.