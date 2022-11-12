Помер пес Крим, який постраждав внаслідок удару по Дніпру і сидів на руїнах

Пес Крим, який уцілів після ракетного удару по Дніпру в ніч на 29 вересня, помер.

Собака сидів на руїнах будинку, а на відео було видно, що він плаче.

Майже за півтора місяця після порятунку у Крима зупинилося серце.

Трагічну звістку повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"З великою скорботою повідомляю, що серце Нашого Пса Крима зупинилося.

Російська підлість та її злочини іноді досягають своїх результатів", – написав він у Facebook.

Пес Крим, який уцілів після ракетного удару по Дніпру, помер

Нагадаємо, 12-річний пес на ім’я Крим сидів на руїнах будинку, який обстріляли російські окупанти 29 вересня.

Внаслідок ракетного удару загинула сім'я українського військового, яка була в домі: двоє дітей Василиса та Іван, їхня мама Наталя, бабуся Алла і маленький собака Джек.

Крим отримав контузію, тимчасово осліп та оглух, але вцілів і сидів серед руїн.

Собака сидів на руїнах будинку господарів, які загинули

Рятувальники передали тварину комунальному підприємству "Зооконтроль", де його намагалися вилікувати.

Песику діагностували контузію та серцеву недостатність, а також знайшли пухлину. Спершу Крим ні на що не реагував і поводився агресивно, розповідали у "Зооконтролі".

Згодом стан Крима почав трохи покращуватись, його лікували у стаціонарі.

Пес Крим став символом скорботи. Автор: Антон Хозяйкін

Українські ілюстратори зобразили Крима як символ скорботи.

Крим після удару по Дніпру 29 вересня

А в коментарях до допису Михайла Лисенка мешканці Дніпра пропонують створити на честь Крима мурал.