Помер пес Крим, який постраждав внаслідок удару по Дніпру і сидів на руїнах

Пес Крим, який уцілів після ракетного удару по Дніпру в ніч на 29 вересня, помер.

Собака сидів на руїнах будинку, а на відео було видно, що він плаче.

Майже за півтора місяця після порятунку у Крима зупинилося серце.

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Трагічну звістку повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"З великою скорботою повідомляю, що серце Нашого Пса Крима зупинилося.

Російська підлість та її злочини іноді досягають своїх результатів", – написав він у Facebook.

Пес Крим, який уцілів після ракетного удару по Дніпру, помер

Нагадаємо, 12-річний пес на ім’я Крим сидів на руїнах будинку, який обстріляли російські окупанти 29 вересня.

Внаслідок ракетного удару загинула сім'я українського військового, яка була в домі: двоє дітей Василиса та Іван, їхня мама Наталя, бабуся Алла і маленький собака Джек.

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Крим отримав контузію, тимчасово осліп та оглух, але вцілів і сидів серед руїн.

Собака сидів на руїнах будинку господарів, які загинули

Рятувальники передали тварину комунальному підприємству "Зооконтроль", де його намагалися вилікувати.

Песику діагностували контузію та серцеву недостатність, а також знайшли пухлину. Спершу Крим ні на що не реагував і поводився агресивно, розповідали у "Зооконтролі".

Згодом стан Крима почав трохи покращуватись, його лікували у стаціонарі.

Пес Крим став символом скорботи. Автор: Антон Хозяйкін

Українські ілюстратори зобразили Крима як символ скорботи.

Крим після удару по Дніпру 29 вересня

А в коментарях до допису Михайла Лисенка мешканці Дніпра пропонують створити на честь Крима мурал.