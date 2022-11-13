Росіяни зізналися у крадіжці єнота з херсонського зоопарку: як реагують українці

Російська пропагандистка стверджує, що при відступі з Херсона один з окупантів вкрав єнота з місцевого міні-зоопарку.

Про це написала російська блогерка Долгарьова.

11 листопада 2022 року вона написала сумний пост про те, як росіяни покидають Херсон, однак, у неї знайшлися і "добрі" новини на підписників.

"У мене дуже просили гарних новин по Херсону, але, реально, єдина хороша новина у тому, що мій товариш встиг покрасти єнота з Херсонського зоопарку", – написала вона.

Про крадіжку тварини повідомив і керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Орки єнота вкрали з Херсонського контактного мінізоопарку. На жаль, контактів ані зоопарку ані єноту нема", – сказав він у коментарі "УП. Життя".

Після "зізнання" росіянки українські соцмережі вибухнули мемами. Єнот, на думку багатьох дописувачів, був не простим, а херсонським бойовим.

Ілюстрація: Іван Марунич

Інші вважають, що єнота-бранця треба обміняти на російських полонених. Однак щодо деталей обміну думки розійшлися: хтось вважає, що міняти треба на одного росіянина, а хтось – на 10.

Ілюстрація: Володимир Попов

Також українці пропонують додати єнота разом з пралкою та унітазом на нову емблему "другої армії світу".

Іллюстрація: Сергій Волков

Схоже, тепер є чим заміняти пам’ятники російським діячам.

Ілюстрація: Бєня Ліннік

Надійшла пропозиція: нагородити воїна за героїчне взяття херсонського єнота.

Ілюстрація: Олександр Ратушняк

Авторка посту про єнота відреагувала на меми в українських соцмережах. Вона написала, що росіяни забрали у Херсоні не тільки єнота, а й котів, і тепер українців "погризуть злі російські миші".

Херсонський кіт дочекався ЗСУ. Фото: Uanimals

"Херсон повернемо, а єнота – ні", – написала вона.

Наразі достовірних даних про викрадення тварини немає, однак полонений єнот вже встиг посісти важливе місце у мемології воєнних часів.

Ситуацію прокоментував засновник організації Uanimals Олександр Тодорчук.

"Варто уточнити, що єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування. У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку : від лами і вовка до віслюка і білок", – написав він.

