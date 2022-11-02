"Немає сечі терпіти ці пекельні борошна": українці кепкують із закликів ботів вмикати світло

У Twitter та Viber з'явився такий собі флешмоб, мета якого – спонукати українців максимально споживати електроенергію в той час, коли влада закликає громадян економити.

"Флешмоб" супроводжується хештегом #LightOnZelenskyyOff, який підхопили, зокрема, й російські ЗМІ. У своїх повідомленнях вони стверджують, що українці нібито масово не згодні з політикою української влади в особі президента Володимира Зеленського щодо економії електроенергії.

На це відреагували у Центрі протидії дезінформації при РНБО, заявивши, що більшість нібито українських акаунтів насправді є ботами, повідомили у "Детектор медіа".

Деякі дописи під хештегом #LightOnZelenskyyOff датуються ще 27 жовтня. Однак за цей час великої кількості ретвітів вони не набрали. А перші акаунти, які почали розповсюджувати дописи в рамках псевдофлешмобу – майже порожні і практично без підписників.

Якби не гумор українців, псевдофлешмоб залишився б непоміченим.

Зараз у Twitter десятки іронічних повідомлень, що вказують на прогалини у знаннях росіян, які й раніше неодноразово намагалися дискредитувати Україну та владу.

Зокрема, українці припускають, що повідомлення росіян можуть виглядати так:

"Пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!", що у розумінні росіян те саме, що й "Пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!";

"Немає сечі терпіти ці борошна без світла. Українці хочуть світу, а не війни", що у перекладі на мову окупантів "Нет мочи терпеть эти муки без света. Украинцы хотят мира, а не войны".

Утім, боти виявилися не надто вигадливими, тому просто закликали "співвітчизників" вмикати світло начебто на зло Зеленському.

Один із перших акаунтів, який взяв участь у "флешмобі". Скріншот із Twitter

Ще один "вкид" в равках псевдофлешмобу. Скріншот із Twitter

Скріншот із Twitter

Скріншот із Twitter

Псевдофлешмоб підхопили росЗМІ, які почали розганяти інформацію про те, що українці нібито протестують проти влади через вимушені віялові відключення електроенергії, яким передували російські обстріли.

"Застерігаємо! Зазначений флешмоб – безглузда та небезпечна маніпуляція, покликана збільшити навантаження на українську енергосистему для її повного виходу з ладу. Закликаємо економити електроенергію, насамперед у пікові години: 7:00-10:00 та 18:00-23:00 годин", – наголошують у Центрі.

Українці не лише помітили "російський слід" у вказаних повідомленнях, але й запустили власний флешмоб, кепкуючи з "сусідів".

Скріншот із Twitter

Користувач із ніком Сергій Степанович наочно демонструє позицію свідомого громадянина – "заряджає ноутбук та лампу тепловою енергією, яка виділяється від горіння дуп росіян", а не вмикає повне освітлення кімнати.

Скріншот із Twitter

Інші українці просто закликають співвітчизників берегти світло та економити електроенергію. А "сусідів" зі сходу – йти у напрямку російського корабля.

Скріншот із Twitter

Користувач із ніком dushu_i_tilo публікує палаючий Кремль, натякаючи на те, що лише такого світла так не вистачає українцям.

Скріншот із Twitter

Решта користувачів просто кепкують із наївності тих, хто запустив цей псевдофлешмоб.

Скріншот із Twitter

Скріншот із Twitter

Скріншот із Twitter

Також громадяни згадують попередню спробу росіян дискредитувати українську владу. Йдеться про російський фейк, що в українських школах нібито просять дітей "здавати" батьків, які не розмовляють вдома державною. Детальніше про те, як росіяни спалилися через незнання граматики, можна прочитати за посиланням.

Скріншот із Twitter