"Немає сечі терпіти ці пекельні борошна": українці кепкують із закликів ботів вмикати світло

У Twitter та Viber з'явився такий собі флешмоб, мета якого – спонукати українців максимально споживати електроенергію в той час, коли влада закликає громадян економити.
"Флешмоб" супроводжується хештегом #LightOnZelenskyyOff, який підхопили, зокрема, й російські ЗМІ. У своїх повідомленнях вони стверджують, що українці нібито масово не згодні з політикою української влади в особі президента Володимира Зеленського щодо економії електроенергії.
На це відреагували у Центрі протидії дезінформації при РНБО, заявивши, що більшість нібито українських акаунтів насправді є ботами, повідомили у "Детектор медіа".
Деякі дописи під хештегом #LightOnZelenskyyOff датуються ще 27 жовтня. Однак за цей час великої кількості ретвітів вони не набрали. А перші акаунти, які почали розповсюджувати дописи в рамках псевдофлешмобу – майже порожні і практично без підписників.
Якби не гумор українців, псевдофлешмоб залишився б непоміченим.
Зараз у Twitter десятки іронічних повідомлень, що вказують на прогалини у знаннях росіян, які й раніше неодноразово намагалися дискредитувати Україну та владу.
Зокрема, українці припускають, що повідомлення росіян можуть виглядати так:
- "Пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!", що у розумінні росіян те саме, що й "Пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!";
- "Немає сечі терпіти ці борошна без світла. Українці хочуть світу, а не війни", що у перекладі на мову окупантів "Нет мочи терпеть эти муки без света. Украинцы хотят мира, а не войны".
Утім, боти виявилися не надто вигадливими, тому просто закликали "співвітчизників" вмикати світло начебто на зло Зеленському.
|Один із перших акаунтів, який взяв участь у "флешмобі". Скріншот із Twitter
|Ще один "вкид" в равках псевдофлешмобу. Скріншот із Twitter
|Скріншот із Twitter
|Скріншот із Twitter
|Псевдофлешмоб підхопили росЗМІ, які почали розганяти інформацію про те, що українці нібито протестують проти влади через вимушені віялові відключення електроенергії, яким передували російські обстріли.
"Застерігаємо! Зазначений флешмоб – безглузда та небезпечна маніпуляція, покликана збільшити навантаження на українську енергосистему для її повного виходу з ладу. Закликаємо економити електроенергію, насамперед у пікові години: 7:00-10:00 та 18:00-23:00 годин", – наголошують у Центрі.
Українці не лише помітили "російський слід" у вказаних повідомленнях, але й запустили власний флешмоб, кепкуючи з "сусідів".
|Скріншот із Twitter
Користувач із ніком Сергій Степанович наочно демонструє позицію свідомого громадянина – "заряджає ноутбук та лампу тепловою енергією, яка виділяється від горіння дуп росіян", а не вмикає повне освітлення кімнати.
|Скріншот із Twitter
Інші українці просто закликають співвітчизників берегти світло та економити електроенергію. А "сусідів" зі сходу – йти у напрямку російського корабля.
|Скріншот із Twitter
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Користувач із ніком dushu_i_tilo публікує палаючий Кремль, натякаючи на те, що лише такого світла так не вистачає українцям.
|Скріншот із Twitter
Решта користувачів просто кепкують із наївності тих, хто запустив цей псевдофлешмоб.
|Скріншот із Twitter
|Скріншот із Twitter
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|Скріншот із Twitter
Також громадяни згадують попередню спробу росіян дискредитувати українську владу. Йдеться про російський фейк, що в українських школах нібито просять дітей "здавати" батьків, які не розмовляють вдома державною. Детальніше про те, як росіяни спалилися через незнання граматики, можна прочитати за посиланням.
|Скріншот із Twitter
|Скріншот із Twitter
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