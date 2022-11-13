У МОН розповіли про стан херсонських шкіл після окупації

На Херсонщині 16 шкіл повністю зруйновані, а 48 отримали ушкодження, через які в них неможливо відновити заняття.

Також росіяни палили українські книжки і знищили меблі, закуплені для Нової української школи, повідомив заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі єдиного телемарафону.

Заступник міністра каже, що росіяни на Херсонщині селилися у найкращі приміщення, а саме у школи, які понівечили.

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За словами Вітренка, наразі на Херсонщині функціонує 157 українських шкіл, які працюють у дистанційному форматі. За українською програмою у регіоні наразі займаються понад 65 тис. учнів.

Андрій Вітренко

"Ми сподіваємося, що завдяки нашим героїчним збройним силам дуже скоро велика кількість нових українських шкіл доєднається до освітнього процесу, і всі вони будуть працювати не лише онлайн, а ще й у змішаному форматі", – каже Андрій Вітренко.

Заступник міністра зазначив, що на деокупованих територіях призначать нових керівників, які будуть займатися відбудовою шкіл. Дефіциту вчительських кадрів, за його словами, також немає.

Андрій Вітренко каже, що випадки, коли вчителі добровільно викладали учням російську програму – поодинокі. Більшість педагогів написали заяви і звільнилися зі шкіл, тепер вони зможуть повернутися та отримати заробітну плату за вимушений простій.

З вчителями-колаборантами договори будуть розірвані керівниками закладів освіти.

"Вони не мають права викладати дітям, які бачили всі жахи війни", – каже Вітренко.

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