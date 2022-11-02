Агітували за РФ і нищили українські підручники: на звільненій Харківщині арештували освітян-колаборантів

В одному зі звільнених ЗСУ населених пунктів Харківщини поліція затримала двох освітян-колаборантів.

Директор місцевої школи та працівниця управління освіти селищної ради з перших днів окупації населених пунктів Великобурлуцької територіальної громади перейшли на бік ворога, повідомляють у Національній поліції України.

Як встановили слідчі, згадані особи не соромилися декларувати проросійські погляди та відкрито підтримували повномасштабне російське вторгнення, щойно ворог ступив на українські землі.

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Зокрема, директор сільської школи організував викладання шкільних предметів за програмою РФ та отримав від окупаційної влади "учєбнікі російского образца", серед яких:

"История России",

"Физика",

"Обществознание",

"Всеобщая история нового времени",

"Информатика" тощо.

Фото: Нацполіція

Водночас українські підручники, зокрема з літератури, колаборант наказав знищити, аби ті не "завадили" поширювати прогандистську антиукраїнську політику.

Як з'ясували правоохоронці, у цей час його колега з управління освіти проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів та місцевих мешканців, а на російських каналах розповідала, як "с нєтерпенієм ожидала пріхода рф с 2014 года".

Фото: Нацполіція

Поліція затримала обох прихильників "руського міра" 1 листопада.

"Поліцейські затримали двох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури "директору школи" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, а "спеціалістці" – за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", – повідомляють у Нацполіції.

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Фото: Нацполіція

Чоловікові за колабораційну діяльність може загрожувати до трьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, а жінці – до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у школі на деокупованій Харківщині вилучили майже 700 російських підручників.