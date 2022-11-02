Агітували за РФ і нищили українські підручники: на звільненій Харківщині арештували освітян-колаборантів

В одному зі звільнених ЗСУ населених пунктів Харківщини поліція затримала двох освітян-колаборантів.

Директор місцевої школи та працівниця управління освіти селищної ради з перших днів окупації населених пунктів Великобурлуцької територіальної громади перейшли на бік ворога, повідомляють у Національній поліції України.

Як встановили слідчі, згадані особи не соромилися декларувати проросійські погляди та відкрито підтримували повномасштабне російське вторгнення, щойно ворог ступив на українські землі.

Зокрема, директор сільської школи організував викладання шкільних предметів за програмою РФ та отримав від окупаційної влади "учєбнікі російского образца", серед яких:

"История России",

"Физика",

"Обществознание",

"Всеобщая история нового времени",

"Информатика" тощо.

Фото: Нацполіція

Водночас українські підручники, зокрема з літератури, колаборант наказав знищити, аби ті не "завадили" поширювати прогандистську антиукраїнську політику.

Як з'ясували правоохоронці, у цей час його колега з управління освіти проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів та місцевих мешканців, а на російських каналах розповідала, як "с нєтерпенієм ожидала пріхода рф с 2014 года".

Фото: Нацполіція

Поліція затримала обох прихильників "руського міра" 1 листопада.

"Поліцейські затримали двох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури "директору школи" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, а "спеціалістці" – за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", – повідомляють у Нацполіції.

Фото: Нацполіція

Чоловікові за колабораційну діяльність може загрожувати до трьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, а жінці – до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у школі на деокупованій Харківщині вилучили майже 700 російських підручників.