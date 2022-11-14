До Херсона і Бучі: полярники на "Вернадському" встановили дороговкази до міст-героїв

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 листопада 2022

Полярники зі станції "Академік Вернадський" встановили вказівник на Херсон.

Новий знак додали на честь повернення міста-героя додому, повідомили в Національному антарктичному науковому центрі. 

Дороговказ має відстань до Херсона – 14, 9 тис. кілометрів. Він пофарбований у кольори прапора та прикрашений символом міста – кавуном. 

 "Табличку розмістили на спеціальному стовпі поблизу станції, де знаходяться показчики різних населених пунктів: з яких родом наші полярники або які мають для них символічне значення. Зокрема, Київ, Черкаси, Харків, Вінниця, аргентинський порт Усвая, сусідня станція "Розера" тощо", – пояснили працівники станції.

 Фото: Сергій Глотов

Разом з табличкою Херсона також встановили ще й знак для міста-героя Бучі. 

Цікаво, що знак з'явився у день народження бучанця Євгена Прокопчука, який працював системним адміністратором на станції 2 роки тому. Він пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення.

У квітні 2022-го полярники додали знак Ізмаїла на згадку про перший рейс українського дослідницького судна "Ноосфера" до станції "Вернадського".

 Дороговкази до різних міст зі станції "Академік Вернадський"

У планах – додати ще таблички інших українських міст, які героїчно протистоять російській навалі. Насамперед йдеться про Маріуполь.

А таблички деяких міст змінять – Кіровоград стане Кропивницьким, а Київ та Одеса нарешті отримають українську транслітерацію. 

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