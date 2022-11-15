В Європі прогнозують теплу зиму з меншою кількістю опадів

Яна Осадча журналіст
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15 листопада 2022

Цьогоріч зима у європейських країнах може бути теплішою, ніж зазвичай.

Ймовірність того, що температура повітря буде значно вищою, ніж у попередні роки, дуже висока, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Служби Європейського Союзу Copernicus Climate Change.

У своєму сезонному прогнозі вчені повідомили, що прибережні регіони вздовж Балтійського, Середземного та Північного морів майже точно спостерігатимуть температури, які перевищуватимуть історичні середні значення.

Ступінь вірогідності потепління за останній місяць підвищився. Існує від 50% до 60% ймовірності того, що температури будуть значно вище історичних норм на більшій частині території Великої Британії, центральної та південної Європи.

 Фото: Anna_Om/Depositphotos

Велика частина Франції та Німеччини також має від 40% до 50% ймовірності відчути значно нижчу середню кількість опадів протягом наступних трьох місяців.

Відсутність дощу та снігопаду може вплинути на внутрішній річковий транспорт і операторів гідроелектростанцій, а також на лижний сезон.

"Аномально високі температури можуть знизити попит на природний газ, який європейські країни поспішають завантажувати в сховища. Війна Росії проти України підняла ціни на паливо до рекордних значень, сприяючи кризі вартості життя в регіоні", – кажуть вчені.

Нагадаємо, українські синоптики також прогнозували, що середня температура повітря наступною зимою, ймовірно, буде на кілька градусів вище, а довготривалих заморозків не буде.

Також цьогорічний жовтень за температурою повітря виявився одним із найтепліших у Києві за останні понад 140 років.

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