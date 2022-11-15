В Європі прогнозують теплу зиму з меншою кількістю опадів

Цьогоріч зима у європейських країнах може бути теплішою, ніж зазвичай.

Ймовірність того, що температура повітря буде значно вищою, ніж у попередні роки, дуже висока, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Служби Європейського Союзу Copernicus Climate Change.

У своєму сезонному прогнозі вчені повідомили, що прибережні регіони вздовж Балтійського, Середземного та Північного морів майже точно спостерігатимуть температури, які перевищуватимуть історичні середні значення.

Реклама:

Ступінь вірогідності потепління за останній місяць підвищився. Існує від 50% до 60% ймовірності того, що температури будуть значно вище історичних норм на більшій частині території Великої Британії, центральної та південної Європи.

Велика частина Франції та Німеччини також має від 40% до 50% ймовірності відчути значно нижчу середню кількість опадів протягом наступних трьох місяців.

Відсутність дощу та снігопаду може вплинути на внутрішній річковий транспорт і операторів гідроелектростанцій, а також на лижний сезон.

"Аномально високі температури можуть знизити попит на природний газ, який європейські країни поспішають завантажувати в сховища. Війна Росії проти України підняла ціни на паливо до рекордних значень, сприяючи кризі вартості життя в регіоні", – кажуть вчені.

Нагадаємо, українські синоптики також прогнозували, що середня температура повітря наступною зимою, ймовірно, буде на кілька градусів вище, а довготривалих заморозків не буде.

Також цьогорічний жовтень за температурою повітря виявився одним із найтепліших у Києві за останні понад 140 років.

Реклама: