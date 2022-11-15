"Ці милі хвостики довго чекали". Волонтери евакуювали 27 котів з Бахмута

Волонтери української зоозахисної організації UAnimals евакуювали 27 котів з Бахмута.

Як повідомили в організації, внаслідок постійного стресу від частих гучних вибухів та недоїдання багато чотирилапих захворіли: вони кашляли, чхали, у них був гній в очах і носах.

"Ці милі коти дуже довго чекали на евакуацію. Тварини із зони бойових дій страждають від ослабленого імунітету, тому навіть звичайна застуда, може завдати чималої шкоди та мук. Тим паче, що ситуація в Бахмуті зараз дуже складна, і чотирилапим там вижити складно", – йдеться у повідомленні.

Наразі всіх 27 котів евакуювали до пані Ольги, яка живе у Великій Бугаївці під Києвом. Для них знайшлося місце на теплому горищі, де за ними будуть доглядати та лікувати.

Волонтери української зоозахисної організації UAnimals евакуювали 27 котів з Бахмута

Котів евакуювали до пані Ольги, яка живе у Великій Бугаївці під Києвом

"Ці милі коти дуже довго чекали на евакуацію"

Для тих, кого не евакуювали, зоозахисниця організації Пєтя та волонтер з Рівного Костянтин привези 200 кг кормів і передали небайдужим людям, які залишаються у місті, щоб доглядати за безпритульними та покинутими тваринами.

"Поки волонтери перебували у Бахмуті, вибухи та постріли не вщухали ні на хвилину. Жити на лінії фронту дуже небезпечно, як і людям, так і тваринам", – додали в UAnimals.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця евакуювала потягами понад 102 тисячі тварин.