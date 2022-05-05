Рибки, лисиці, удави: з початку війни Укрзалізниця евакуювала понад 100 тисяч тварин

Від початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця евакуювала потягами понад 102 тисячі тварин.
Переважна більшість таких пасажирів – коти та собаки, повідомили у пресслужбі держпідприємства.
"Зокрема, залізничникам добре відомий випадок евакуації маріупольської родини з 5 дітьми та 9 собаками на початку березня", – зауважили в Укрзалізниці.
Крім того, серед тварин, яких евакуюють потягами компанії, були і такі:
- домашні лисиці,
- домашні свинки,
- ігуани,
- удави,
- єноти,
- ласиці (вони ж "ласки"),
- тхори,
- нірки,
- каченята,
- равлики,
- черепашки,
- акваріумні рибки.
|Фото: Укрзалізниця
"Українці не полишають тих, кого люблять", – підкреслили в Укрзалізниці.
|Фото: Укрзалізниця
Також українцям нагадали, що перевезення тварин евакуаційними потягами є безкоштовним.
Водночас для регулярних рейсів необхідно оформити багажну квитанцію в касі УЗ та прихопити з собою документи на домашнього улюбленця.
|Фото: Укрзалізниця
Нагадаємо, раніше у Київські міській державній адміністрації закликала містян обирати собі домашніх улюбленців із тимчасового міського притулку, де тваринки опинились через війну.
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