Рибки, лисиці, удави: з початку війни Укрзалізниця евакуювала понад 100 тисяч тварин

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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5 травня 2022

Від початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця евакуювала потягами понад 102 тисячі тварин.

Переважна більшість таких пасажирів – коти та собаки, повідомили у пресслужбі держпідприємства.

"Зокрема, залізничникам добре відомий випадок евакуації маріупольської родини з 5 дітьми та 9 собаками на початку березня", – зауважили в Укрзалізниці.

Крім того, серед тварин, яких евакуюють потягами компанії, були і такі:

  • домашні лисиці,
  • домашні свинки,
  • ігуани,
  • удави,
  • єноти,
  • ласиці (вони ж "ласки"),
  • тхори,
  • нірки,
  • каченята,
  • равлики,
  • черепашки,
  • акваріумні рибки.
Фото: Укрзалізниця

"Українці не полишають тих, кого люблять", – підкреслили в Укрзалізниці.

 Фото: Укрзалізниця

Також українцям нагадали, що перевезення тварин евакуаційними потягами є безкоштовним.

Водночас для регулярних рейсів необхідно оформити багажну квитанцію в касі УЗ та прихопити з собою документи на домашнього улюбленця.

Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, раніше у Київські міській державній адміністрації закликала містян обирати собі домашніх улюбленців із тимчасового міського притулку, де тваринки опинились через війну.

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