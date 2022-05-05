Рибки, лисиці, удави: з початку війни Укрзалізниця евакуювала понад 100 тисяч тварин

Від початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця евакуювала потягами понад 102 тисячі тварин.

Переважна більшість таких пасажирів – коти та собаки, повідомили у пресслужбі держпідприємства.

"Зокрема, залізничникам добре відомий випадок евакуації маріупольської родини з 5 дітьми та 9 собаками на початку березня", – зауважили в Укрзалізниці.

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Крім того, серед тварин, яких евакуюють потягами компанії, були і такі:

домашні лисиці,

домашні свинки,

ігуани,

удави,

єноти,

ласиці (вони ж "ласки"),

тхори,

нірки,

каченята,

равлики,

черепашки,

акваріумні рибки.

Фото: Укрзалізниця

"Українці не полишають тих, кого люблять", – підкреслили в Укрзалізниці.

Фото: Укрзалізниця

Також українцям нагадали, що перевезення тварин евакуаційними потягами є безкоштовним.

Водночас для регулярних рейсів необхідно оформити багажну квитанцію в касі УЗ та прихопити з собою документи на домашнього улюбленця.

Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, раніше у Київські міській державній адміністрації закликала містян обирати собі домашніх улюбленців із тимчасового міського притулку, де тваринки опинились через війну.

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