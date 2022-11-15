Українці, які пішли воювати у 2022 році, можуть отримати статус УБД: що для цього потрібно

Юлія Бойченко
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15 листопада 2022

Статус учасника бойових дій в Україні можуть отримати особи, які брали безпосередню участь у заходах з оборони країни, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ після 24 лютого.

Зміни регулюються Постановою Кабінету Міністрів № 413, повідомляють у Міністерстві юстиції України. 

Зазначена категорія осіб матиме змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання ними особисто, або у складі військової частини бойових завдань. При цьому не встановлюються вимоги щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій.

 Фото Держприкордонслужби

Підтвердженням виконання бойових завдань військовослужбовцем є витяги/копії з:

  • бойових донесень;
  • журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);
  • вахтових журналів;
  • польотних листів;
  • матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Для підтвердження потрібно мати хоча б один з вищезазначених у переліку документів.

Щоб отримати статус УБД командири військових частин мають звернутися до комісії, утвореної державним органом, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно мають звернутися через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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