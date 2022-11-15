Українці, які пішли воювати у 2022 році, можуть отримати статус УБД: що для цього потрібно

Статус учасника бойових дій в Україні можуть отримати особи, які брали безпосередню участь у заходах з оборони країни, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ після 24 лютого.
Зміни регулюються Постановою Кабінету Міністрів № 413, повідомляють у Міністерстві юстиції України.
Зазначена категорія осіб матиме змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання ними особисто, або у складі військової частини бойових завдань. При цьому не встановлюються вимоги щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій.
|Фото Держприкордонслужби
Підтвердженням виконання бойових завдань військовослужбовцем є витяги/копії з:
- бойових донесень;
- журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);
- вахтових журналів;
- польотних листів;
- матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.
Для підтвердження потрібно мати хоча б один з вищезазначених у переліку документів.
Щоб отримати статус УБД командири військових частин мають звернутися до комісії, утвореної державним органом, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно мають звернутися через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
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