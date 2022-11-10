Як студентам-контрактникам з окупованих територій перевестися на бюджет – пояснюють у Мінреінтеграції

Студенти, які проживають або виїхали з тимчасово окупованих територіях та із зон проведення бойових дій, мають право перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну.
Йдеться про мешканців 326 територіальних громад Донецької, Харківської Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей, пояснюють у Міністерстві реінтеграції.
Також на бюджет можуть перевестися:
- діти загиблих захисників України;
- учасники бойових дій і їхні діти;
- люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.
Однак це правило не розповсюджується на студентів, які були зараховані на контракт до 2021 року включно та здобувають такий ступінь освіти вперше.
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Які документи треба, щоб перевестися на бюджет:
- витяг з реєстру територіальної громади, який має підтверджувати відомості про місце проживання (перебування) людини станом на 24 лютого 2022 року;
- документ про освіту, здобуту у закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад
Куди надавати документи
Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти.
Виш здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в модулі "Здобувачі освіти".
"Переведення на місця державного замовлення студентів, дані про яких внесуть до ЄДЕБО після 15 листопада, може бути здійснено у 2023 році", – пояснюють у Мінреінтеграції.
На які бюджетні місця братимуть студентів
Переведення здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також при наявності вакантних (вивільнених) місць.
За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення.
"Якщо у закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні (вивільнені) місця державного замовлення", – кажуть у відомстві.
Раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет казав, що держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих території та зони бойових дій.
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