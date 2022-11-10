Як студентам-контрактникам з окупованих територій перевестися на бюджет – пояснюють у Мінреінтеграції

Студенти, які проживають або виїхали з тимчасово окупованих територіях та із зон проведення бойових дій, мають право перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну.

Йдеться про мешканців 326 територіальних громад Донецької, Харківської Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей, пояснюють у Міністерстві реінтеграції.

Також на бюджет можуть перевестися:

діти загиблих захисників України;

учасники бойових дій і їхні діти;

люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.

Однак це правило не розповсюджується на студентів, які були зараховані на контракт до 2021 року включно та здобувають такий ступінь освіти вперше.

Які документи треба, щоб перевестися на бюджет:

витяг з реєстру територіальної громади, який має підтверджувати відомості про місце проживання (перебування) людини станом на 24 лютого 2022 року;

документ про освіту, здобуту у закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад

Куди надавати документи

Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти.

Виш здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в модулі "Здобувачі освіти".

"Переведення на місця державного замовлення студентів, дані про яких внесуть до ЄДЕБО після 15 листопада, може бути здійснено у 2023 році", – пояснюють у Мінреінтеграції.

На які бюджетні місця братимуть студентів

Переведення здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також при наявності вакантних (вивільнених) місць.

За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення.

"Якщо у закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні (вивільнені) місця державного замовлення", – кажуть у відомстві.

Раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет казав, що держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих території та зони бойових дій.