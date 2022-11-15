Червоний Хрест зобов’язався забезпечувати зв'язок українських військовополонених з рідними

Юлія Бойченко
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15 листопада 2022

Міжнародний комітет Червоного Хреста забезпечуватиме листування українських військовополонених з рідними.

Таких домовленостей було досягнуто під час перемовин Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро та МКЧХ, повідомляє Міністерство оборони. 

Листування з рідними гарантоване військовополоненим статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Однак Росія нехтувала цим пунктом, або листування дозволялося лише вибірково.

Тепер МКЧХ зобовʼязався організовувати доставку таких листів в обидва боки. Проте наразі дозволяється передавати листи лише тих військовополонених, статус яких підтверджений Червоним Хрестом.

 Росія не дозволяє або вибірково дозволяє українським військовим у полоні писати рідним листи. Фото ілюстративне

Національне інформаційне бюро розробило правила написання кореспонденції для військовополонених. Вони доступні за посиланням

"Україна повністю дотримується Женевських конвенцій і забезпечує російськім військовополоненим зв'язок з рідними. Станом на зараз до України передано майже 2000 листів від військовополонених Захисників та Захисниць", – йдеться у повідомленні Міноборони. 

Нагадаємо, у Міжнародному Комітеті Червоного Хреста пояснили, чому не можуть гарантувати безпеку українських військовополонених.

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