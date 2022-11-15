Поношені сандалі Стіва Джобса продали на аукціоні за рекордні $200 тисяч. ФОТО

У США на аукціоні продали пару старих сандалей Birkenstock, які раніше носив співзасновник Apple Стів Джобс.

Покупець придбав взуття Джобса за 200 тисяч доларів – це рекордна ціна для пари босоніжок на аукціоні, повідомляє CNN.

Взуття продали на аукціоні Julien's Auctions "Icons and Idols: Rock 'n' Roll", де були представлені пам'ятні речі, одяг, музичне обладнання та ювелірні вироби знаменитостей, зокрема Елвіса Преслі, Курта Кобейна та Джона Леннона.

"Підошва зберігає відбиток ніг Стіва Джобса, який був сформований після багатьох років використання", – йдеться в описі лоту.

Цю пару босоніжок від смітника врятував колишній управитель будинку Джобса Марк Шефф під час прибирання житла.

Фото: Julien's Auctions

На сайті аукціонного дому вказано, що коричневі замшеві босоніжки Birkenstock Arizona були основним предметом гардеробу Джобса в 1970-х і 80-х роках.

Він носив ці сандалі під час багатьох ключових моментів в історії Apple, зокрема, коли заклав початок створення Apple у гаражі в Лос-Альтосі разом із співзасновником Стівом Возняком.

"Стів Джобс змінив світ не лише своїми революційними інноваціями, але й своїм стилем лідерства в бізнесі та модою на носіння босоніжок.

Ці улюблені босоніжки Birkenstock Джобс носив, коли увійшов в історію створення комп’ютера Apple", – сказав гендиректор і засновник Julien's Auctions Даррен Джулієн у коментарі CNN.

Босоніжки експонувалися для багатьох виставок, зокрема у Salone del Mobile (Мілан, Італія), у штаб-квартирі Birkenstock (Рамс, Німеччина), у першому магазині Birkenstock у Сохо (США), на меблевому ярмарку IMM Koln (Кельн, Німеччина), для журналу Die Zeit у 2018 році, а також в Історичному музеї Вюртемберга (Штутгарт, Німеччина).

У жовтні минулого року пара Nike Air Ships, яку носив легенда баскетболу Майкл Джордан, була продана за 1,47 млн доларів.

А найдорожчим взуттям, проданим на аукціоні, стала пара кросівок Nike Air Yeezy 1 американського репера Каньє Веста, які він взув на церемонію нагородження Греммі у 2008 році. Взуття продали на аукціоні Sotheby's в Гонконзі у 2021 році за рекордні 1,8 млн доларів.

Нагадаємо, "Українська правда" оголосила аукціон військових трофеїв для допомоги ЗСУ.