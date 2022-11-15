Поношені сандалі Стіва Джобса продали на аукціоні за рекордні $200 тисяч. ФОТО

У США на аукціоні продали пару старих сандалей Birkenstock, які раніше носив співзасновник Apple Стів Джобс.

Покупець придбав взуття Джобса за 200 тисяч доларів – це рекордна ціна для пари босоніжок на аукціоні, повідомляє CNN.

Взуття продали на аукціоні Julien's Auctions "Icons and Idols: Rock 'n' Roll", де були представлені пам'ятні речі, одяг, музичне обладнання та ювелірні вироби знаменитостей, зокрема Елвіса Преслі, Курта Кобейна та Джона Леннона.

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"Підошва зберігає відбиток ніг Стіва Джобса, який був сформований після багатьох років використання", – йдеться в описі лоту.

Цю пару босоніжок від смітника врятував колишній управитель будинку Джобса Марк Шефф під час прибирання житла.

Фото: Julien's Auctions

На сайті аукціонного дому вказано, що коричневі замшеві босоніжки Birkenstock Arizona були основним предметом гардеробу Джобса в 1970-х і 80-х роках.

Він носив ці сандалі під час багатьох ключових моментів в історії Apple, зокрема, коли заклав початок створення Apple у гаражі в Лос-Альтосі разом із співзасновником Стівом Возняком.

"Стів Джобс змінив світ не лише своїми революційними інноваціями, але й своїм стилем лідерства в бізнесі та модою на носіння босоніжок.

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Ці улюблені босоніжки Birkenstock Джобс носив, коли увійшов в історію створення комп’ютера Apple", – сказав гендиректор і засновник Julien's Auctions Даррен Джулієн у коментарі CNN.

Босоніжки експонувалися для багатьох виставок, зокрема у Salone del Mobile (Мілан, Італія), у штаб-квартирі Birkenstock (Рамс, Німеччина), у першому магазині Birkenstock у Сохо (США), на меблевому ярмарку IMM Koln (Кельн, Німеччина), для журналу Die Zeit у 2018 році, а також в Історичному музеї Вюртемберга (Штутгарт, Німеччина).

У жовтні минулого року пара Nike Air Ships, яку носив легенда баскетболу Майкл Джордан, була продана за 1,47 млн доларів.

А найдорожчим взуттям, проданим на аукціоні, стала пара кросівок Nike Air Yeezy 1 американського репера Каньє Веста, які він взув на церемонію нагородження Греммі у 2008 році. Взуття продали на аукціоні Sotheby's в Гонконзі у 2021 році за рекордні 1,8 млн доларів.

Нагадаємо, "Українська правда" оголосила аукціон військових трофеїв для допомоги ЗСУ.