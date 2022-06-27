Підліток із Прикарпаття заради ЗСУ продав на аукціоні футболку з автографом Роналду

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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27 червня 2022

Підліток з Івано-Франківська, 14-річний Володимир Романчук, продав ігрову футболку свого кумира Кріштіану Роналду на благодійному аукціоні, щоб допомогти українській армії.

Лот пішов з молотка за 70 тисяч гривень, повідомила команда Координаційного центру Save Ukraine Now.

На футболці є й автограф знаменитого португальського футболіста-нападника і п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" з матчу кваліфікації на Євро-2022 між збірними Португалії та України, що відбувся ще 22 березня 2019 року в Лісабоні.

У такий спосіб Володимир хотів зробити свій внесок у перемогу. Зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для українських військових. Зокрема, на потреби територіальної оборони та воїнів Збройних сил України з Прикарпаття.

 Фото: Save Ukraine Now

Переможцем благодійного аукціону став Руслан Карий, який проживає у США. Як повідомили у Save Ukraine Now, чоловік неодноразово ставав переможцем благодійних аукціонів на підтримку українських військових.

Вчинок вболівальника прокоментував і сам Кріштіану Роналду. Футболіст сподівається, що продаж футболки також допоможе Україні у боротьбі за щасливе майбутнє.

"Сподіваюся, що моя футболка з матчу з Україною 2019 року допоможе молодим людям знайти найкраще майбутнє. Хочу привітати Українську асоціацію футболу із такою акцією. Молюся про мир",наголосив Роналду.

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Нагадаємо, це далеко не перший випадок, коли діти роблять усе можливе задля допомоги військовим, що захищають Україну на фронті. Наприклад, 15-річний Андрій Покраса допоміг Збройним Силам України зупинити рух російської техніки до Києва за допомогою свого дрона. А 11-річний Максим із Покровська багато працював, щоб передати 22 бронежилети військовим. 

10-річний Остап із Шепетівки передав на потреби військових портативний зарядний пристрій на сонячній батареї, витративши на це усі свої заощадження. 




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