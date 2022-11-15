Кіт Степан і його подруга Стефанія спостерігали наслідки ракетного удару РФ. ВІДЕО

ВИПРАВЛЕНО 15.11.2022 о 19:15

15 листопада російські окупанти завдали найбільш масованого ракетного удару по Києву та ще 10 областях України.

Загарбники випустили близько 100 ракет, а одна з них влучила неподалік від помешкання кота Степана з Харкова, який "веде" блог в Instagram.

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На Instagram-сторінці кота Степана опублікували відео, як його подруга кішка Стефанія перелякано дивиться на влучання ворожих ракет неподалік від свого дому.

Оновлено: Спершу ми вказали, що на відео зображений кіт Степан, але насправді це його подруга – кішка Стефанія. "УП. Життя" перепрошує за помилку!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Степан (@loveyoustepan)

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"Я гуляла з дитиною та собакою на вулиці, як над нами пролетіла довга, тонка, сіра ракета, дуже був сильний свист…

Летіла вона з території вусатого таракана. Ось таких демонів-сусідів маємо. Хай вони горять вічно в пеклі", – коментує одна з користувачок Instagram.

"Господи, від цих потвор нікому немає спокою, ні людям ні звіряткам. Наші теж так лякаються", – додає інша підписниця Степана.

Нагадаємо, кіт Степан – зірка соцмереж, який став популярним після того, як відео з ним репостнула Брітні Спірс, а потім рекламував сумку відомого бренду Valentino. Згодом вдома у Степана також оселилася подруга – кішка Стефанія.

З початком великої війни власниця котів виїхала до Франції, але згодом повернулася разом з улюбленцями. А нещодавно кіт-блогер став амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру" від Мінкульту.