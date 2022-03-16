Зірковий кіт Степан із Харкова вийшов на зв’язок після 2 тижнів "мовчання"

Instagram-зірка кіт Степан із Харкова довго не виходив на зв’язок під час війни, чим занепокоїв підписників.

Однак 16 березня авторка "котячого" блогу loveyoustepan опублікувала допис вперше за 2 тижні і повідомила, що з ними все гаразд.

Наразі вона зі Степаном у безпеці на території Франції.

Власниця кота розповіла, що вони пережили за останні тижні.

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"24 лютого рано вранці ми були вдома і спокійно спали. О 5 ранку пролунав якийсь вибух і я крізь сон навіть не зрозуміла, що це було.

Через якийсь час, приблизно за пів години, пролунали інші вибухи, затремтіли вікна, я схопилася і зрозуміла, що відбувається щось жахливе! Наступ і обстріл Харкова (особливо району Північна Салтівка, де ми живемо).

Ми усвідомили, що в наш будинок прийшла війна", – написала дівчина.

Фото: loveyoustepan/Instagram

У перший день війни Харків зазнав найжорстокіших руйнувань: у сусідні будинки щодня потрапляли снаряди.

Будинок, у якому блогерка живе з котом Степаном, залишався неушкодженим рівно тиждень, але на восьмий день постраждав.

Фото: loveyoustepan/Instagram

"У балкон сусідів прилетів снаряд, пожежі не було, Слава Богу. У двох-трьох десятках квартир висипалися всі вікна. Так само два снаряди впали у нас у дворі перед будинком.

Дві ночі ми сиділи в підвалі. Тиждень сиділи без світла. Щоб зарядити телефон ми ходили в сусідній під'їзд в підвал", – пише власниця кота.

Потім їм вдалося виїхати – харківські волонтери вивезли сім’ю на залізничний вокзал.

Сім’я з котом їхала потягом Харків-Львів 20 годин, потім – дісталася кордону з Польщею.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Степан (@loveyoustepan)

За словами блогерки, вони стояли у пішій черзі на кордоні, де було близько 4-5 тисяч людей.

Перетнути кордон вдалося аж за 9 годин.

"Потрапивши в Польщу, ми отримали пропозицію про допомогу від Всесвітньої Асоціації Інфлюенсерів з Монако, які допомогли нам дістатися Франції, щоб дочекатися дня, коли ми зможемо повернутися додому.

З нами зараз все гаразд. Ми дуже переживаємо за наших рідних в Україні і постараємося допомагати нашій країні звідси всім, що в наших силах", – наголошує блогерка.

Фото: loveyoustepan/Instagram

Нагадаємо, блог, який харків'янка веде від імені кота Степана, має понад 1 млн підписників у Instagram.

Степан прославився завдяки відео, де він сумно сидить на вечірці з келихом – в цьому образі деякі підписники впізнають себе.

У харківського кота з'явилися шанувальники по всьому світу, але найбільшу популярність "блогер" здобув після того, як на його відео звернула увагу співачка Брітні Спірс.

Також зірковий кіт рекламував сумку відомого бренду Valentino.

З початку війни власниця Степана також публікувала заклики зупинити Путіна і напад Росії на Україну від імені кота.

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