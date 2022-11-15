У Києві не працюють електросирени під час відключення світла. КМДА радить вмикати радіо

У Києві та інших областях відбулись аварійні відключення світла через російські ракетні удари.

У Київській міській держадміністрації наголошують, що під час відключення світла у столиці електросирени не працюють.

Про це повідомили на Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

За повідомленнями про повітряну тривогу та відбій можна стежити у застосунку "Київ Цифровий" та у Telegram-каналі КМДА.

Також інформацію можна дізнатися за допомогою звичайних радіоприймачів.

Фото: svershinsky

"Будь ласка, бережіть себе та будьте обережні! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях", – додають у КМДА.