У Києві не працюють електросирени під час відключення світла. КМДА радить вмикати радіо

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
3907
15 листопада 2022

ДОПОВНЕНО 17.11.2022

У Києві та інших областях відбулись аварійні відключення світла через російські ракетні удари.

У Київській міській держадміністрації наголошують, що під час відключення світла у столиці електросирени не працюють.

Реклама:

Про це повідомили на Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

За повідомленнями про повітряну тривогу та відбій можна стежити у застосунку "Київ Цифровий" та у Telegram-каналі КМДА.

Також інформацію можна дізнатися за допомогою звичайних радіоприймачів на батарейках – на радіо "Київ" 98 FM або на частотах "Українське радіо" 105 FM. 

 Фото: svershinsky

"Будь ласка, бережіть себе та будьте обережні! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях", – додають у КМДА.

Читайте також: Що робити, коли почули гудки тривожних сирен

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 6083
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3614
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3363
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат