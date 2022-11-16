У Києві чоловіка засудили на рік умовно: він фотографував під спідницею пасажирку метро

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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16 листопада 2022

Шевченківський районний суд Києва засудив чоловіка за те, що він фотографував спідню білизну пасажирки під спідницею.

Йому призначили рік умовно, йдеться у судовому рішенні.

Інцидент трапився 8 серпня приблизно об 11:30 на станції метро "Університет". 

Чоловік рухався на ескалаторі до виходу. Перед ним їхала незнайома дівчина. Він помістив свій мобільний телефон під спідницю жінки, яка стояла попереду і зробив кілька фото її спідньої білизни.

 Ілюстративне фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Обвинувачений родом з Донецька, раніше не був судимий та на обліку у нарколога і психіатра не перебуває. Наразі працює барменом у Києві.

У матеріалі справи йдеться, що чоловіка спіймали на гарячому, але як це сталося у вироку не пояснено.

Його дії суддя визначив як хуліганські, що супроводжувались "винятковим цинізмом".

Обвинувачений визнав свою провину та висловив щире каяття. 

Суд замінив покарання з випробувальним строком на один рік на умовний термін. Йому повернули телефон, який визнали речовим доказом та зобов'язали оплатити витрати судової експертизи. Її вартість склала 4,5 тис грн.

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