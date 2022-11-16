Понад 2,5 тис. шкільних укриттів забезпечені Wi-Fi – Мінцифра

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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16 листопада 2022

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні укриття у навчальних закладах почали оснащувати Wi-Fi.

По всій Україні нараховують понад 2,5 тисячі шкільних укриттів, в яких є інтернет, повідомляють у Міністерстві цифрової інформації.

Нагадаємо, у червні освітній омбудсмен заявив, що однією з вимог до шкільних укриттів є наявність Wi-Fi. 

Напередодні навчального року цю вимогу затвердили і в Державній службі з надзвичайних ситуацій. 

 Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Наразі у школах діють три форми навчання: очна, дистанційна та змішана. 

На Київщині через ракетні атаки усі навчальні заклади перевели в онлайн формат.

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