Заклади освіти на Київщині знову працюватимуть дистанційно

Усі навчальні заклади Київської області переходять в онлайн режим з 16 листопада.
Про це повідомили у Київський обласній військовій адміністрації.
"Таке рішення було прийнято з огляду на безпекову ситуацію у зв’язку з масованими ракетними атаками, що відбулися 15 листопада", – пояснили у КОВА.
Урядовці додали, що у разі подальших змін щодо навчального процесу проінформують додатково.
|Фото: pressmaster/Depositphotos
Нагадаємо, що наприкінці жовтня дітям у Київській області дозволили повернутися за парти для офлайн навчання.
А у Києві мер міста оголосив дати початку та кінця зимових канікул. У більшості шкіл вони подовжені через перенесення осінніх канікул.
Читайте також: "Ми обов’язково повернемося". Як українські діти вчаться в європейських школах