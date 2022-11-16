Заклади освіти на Київщині знову працюватимуть дистанційно

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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16 листопада 2022

Усі навчальні заклади Київської області переходять в онлайн режим з 16 листопада.

Про це повідомили у Київський обласній військовій адміністрації. 

"Таке рішення було прийнято з огляду на безпекову ситуацію у зв’язку з масованими ракетними атаками, що відбулися 15 листопада", – пояснили у КОВА.

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Урядовці додали, що у разі подальших змін щодо навчального процесу проінформують додатково.

 Фото: pressmaster/Depositphotos

Нагадаємо, що наприкінці жовтня дітям у Київській області дозволили повернутися за парти для офлайн навчання.

А у Києві мер міста оголосив дати початку та кінця зимових канікул. У більшості шкіл вони подовжені через перенесення осінніх канікул.

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