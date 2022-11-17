Діти, які втратили батьків під час війни, можуть щомісяця отримати грошову допомогу

Ірина Кирилович
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17 листопада 2022

Українські діти віком до 18 років, які через війну втратили одного чи обох батьків, щомісяця можуть отримувати по 5000 гривень. 

Така грошова допомога передбачена програмою Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького, повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Фонд було створено за спільної ініціативи урядів України та Польщі. Першим місяцем виплат вважається той, коли була подана заявка на допомогу. Перші виплати здійснюються протягом двох тижнів після ухвалення позитивного рішення по заявці за наявності банківських реквізитів заявників", – зазначають у Міністерстві. 

Щоб оформити грошову допомогу, потрібно подати заявку онлайн на сайті Фонду та заповнити форму. Заявки приймаються до кінця листопада. 

 Фото: artoleshko/Depositphotos

Необхідні документи:

  •  відсканований документ, що посвідчує особу заявника-опікуна, а також дитини, яка буде прямим бенефіціаром грошової допомоги (сторінки з фото й персональними даними);
  •  відсканована копія свідоцтва про народження дитини;
  •  відскановане свідоцтво про смерть батьків/одного з батьків;

У разі відсутності останнього:

  •  відсканований документ, що підтверджує зникнення батьків;
  •  відсканований документ опікуна, що підтверджує встановлення опіки над дитиною.

Уточнити всі деталі можна за телефоном: +38 (093) 213-76-96, Оксана Похода.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії українських дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківського піклування, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

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