В Іспанії вчені знайшли рештки стародавньої черепахи, яка була розміром з автомобіль

83 млн років тому субтропічними морями плавала одна з найбільших черепах у світі, розміром з невелику машину.

Її рештки виявили на північному сході Іспанії, повідомляє Reuters.

Дослідники знайшли останки тварини після того, як турист помітив скам’янілості, що виступали із землі.

Реклама:

Черепаха на ім’я Leviathanochelys aenigmatica мала довжину близько 3,7 метри, а важила трохи менше двох тонн. Тварина жила в крейдяний період, коли ще існували динозаври.

Leviathanochelys aenigmatica. Ілюстрація: ICRA_Arts

Більшу частину свого життя Leviathanochelys проводила у відкритому океані, повертаючись на сушу, щоб відкласти яйця.

Leviathanochelys aenigmatica – це найбільша відома черепаха Європи, вона відома довгими морськими міграціями.

Її можна порівняти майже з найбільшою черепахою в історії – Archelon, яка жила приблизно 70 млн років тому і досягала 4,6 метрів в довжину.

Archelon. Ілюстрація: Mike Beauregard

"Leviathanochelys була такої ж довжини, як Mini Cooper, і такого ж розміру, як Toyota Corolla", – каже палеонтолог і співавтор дослідження Альберт Селлес з Інституту каталонської палеонтології.

Величезний розмір допомагав черепасі вижити у стародавньому морі, де плавали величезні морські рептилії з потужними щелепами.

Реклама:

"Напад на тварину розміром з Leviathanochelys, ймовірно, міг бути здійснений тільки великими хижаками. У той час великими морськими хижаками в європейській зоні були переважно акули та мозазаври", – каже Оскар Кастільо, студент магістратури з палеонтології в Університеті Барселони.

Утім, Leviathanochelys і Archelon можуть бути не найбільшими черепахами крейдяного періоду.

Іншими великими черепахами, які існували на Землі, були Protostega і Stupendemys, довжина яких складала 4 метри.