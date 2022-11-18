В Іспанії вчені знайшли рештки стародавньої черепахи, яка була розміром з автомобіль

83 млн років тому субтропічними морями плавала одна з найбільших черепах у світі, розміром з невелику машину.

Її рештки виявили на північному сході Іспанії, повідомляє Reuters.

Дослідники знайшли останки тварини після того, як турист помітив скам’янілості, що виступали із землі.

Черепаха на ім’я Leviathanochelys aenigmatica мала довжину близько 3,7 метри, а важила трохи менше двох тонн. Тварина жила в крейдяний період, коли ще існували динозаври.

Leviathanochelys aenigmatica. Ілюстрація: ICRA_Arts

Більшу частину свого життя Leviathanochelys проводила у відкритому океані, повертаючись на сушу, щоб відкласти яйця.

Leviathanochelys aenigmatica – це найбільша відома черепаха Європи, вона відома довгими морськими міграціями.

Її можна порівняти майже з найбільшою черепахою в історії – Archelon, яка жила приблизно 70 млн років тому і досягала 4,6 метрів в довжину.

Archelon. Ілюстрація: Mike Beauregard

"Leviathanochelys була такої ж довжини, як Mini Cooper, і такого ж розміру, як Toyota Corolla", – каже палеонтолог і співавтор дослідження Альберт Селлес з Інституту каталонської палеонтології.

Величезний розмір допомагав черепасі вижити у стародавньому морі, де плавали величезні морські рептилії з потужними щелепами.

"Напад на тварину розміром з Leviathanochelys, ймовірно, міг бути здійснений тільки великими хижаками. У той час великими морськими хижаками в європейській зоні були переважно акули та мозазаври", – каже Оскар Кастільо, студент магістратури з палеонтології в Університеті Барселони.

Утім, Leviathanochelys і Archelon можуть бути не найбільшими черепахами крейдяного періоду.

Іншими великими черепахами, які існували на Землі, були Protostega і Stupendemys, довжина яких складала 4 метри.