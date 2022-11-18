В Африці померла найстарша учениця у світі, якій було 100 років

У Кенії померла найстарша учениця початкової школи у світі – 100-річна Прісцилла Сітіні.

Про це повідомляють ВВС та The African Dream з посиланням на онука жінки Семмі Чепсирора.

У Прісцилли Сітіні почалися проблеми зі здоров'ям після відвідування занять 16 листопада.

"Вона вмерла мирно у присутності деяких членів родини. Ми вдячні їй за 100 років її життя. Її життя було прикладом того, що у освіти немає меж. Нехай її ніжна душа поєднається з її предками і отримає вічний спокій", – сказав Семмі.

Прісцилла Сітіні

Прісцилла Сітіні виросла в Кенії, окупованій англійцями, і пережила боротьбу своєї країни за незалежність.

65 років вона працювала акушеркою.

Літня жінка відвідувала школу у кенійському місті Елдорет, пише Аfrica news.

Літня жінка відвідувала школу у кенійському місті Елдорет

Прісцилла Сітіні пішла вчитися після того, як у 2003 році уряд Кенії погодився субсидувати витрати на початкову освіту для людей похилого віку.

У школі її улюбленими предметами були природознавство, релігієзнавство та математика

У 2015 році Прісцилла розповіла BBC, що нарешті навчилася читати й писати, бо у неї не було такої можливості у дитинстві.

Прісцилла говорила, що хотіла бути прикладом для інших, особливо для молодих дівчат

У школі її улюбленими предметами були природознавство, релігієзнавство та математика. Уроки фізкультури жінка також відвідувала.

Прісцилла зіграла головну роль у фільмі про себе під назвою "Gogo".

"Я не думаю, що освіта має вікові обмеження", – казала вона.

Вона говорила, що хотіла бути прикладом для інших, особливо для молодих дівчат.

"Будь ласка, допоможіть дівчатам здобути освіту. Усі діти повинні здобувати освіту без дискримінації. Я люблю ходити до школи, оскільки це робить мене сильнішою. Я заохочую дітей вчитися", – говорила Прісцилла.

Фото: The African Dream