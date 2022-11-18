В Африці померла найстарша учениця у світі, якій було 100 років

У Кенії померла найстарша учениця початкової школи у світі – 100-річна Прісцилла Сітіні.
Про це повідомляють ВВС та The African Dream з посиланням на онука жінки Семмі Чепсирора.
У Прісцилли Сітіні почалися проблеми зі здоров'ям після відвідування занять 16 листопада.
"Вона вмерла мирно у присутності деяких членів родини. Ми вдячні їй за 100 років її життя. Її життя було прикладом того, що у освіти немає меж. Нехай її ніжна душа поєднається з її предками і отримає вічний спокій", – сказав Семмі.
|Прісцилла Сітіні
Прісцилла Сітіні виросла в Кенії, окупованій англійцями, і пережила боротьбу своєї країни за незалежність.
65 років вона працювала акушеркою.
Літня жінка відвідувала школу у кенійському місті Елдорет, пише Аfrica news.
|Літня жінка відвідувала школу у кенійському місті Елдорет
Прісцилла Сітіні пішла вчитися після того, як у 2003 році уряд Кенії погодився субсидувати витрати на початкову освіту для людей похилого віку.
|У школі її улюбленими предметами були природознавство, релігієзнавство та математика
У 2015 році Прісцилла розповіла BBC, що нарешті навчилася читати й писати, бо у неї не було такої можливості у дитинстві.
|Прісцилла говорила, що хотіла бути прикладом для інших, особливо для молодих дівчат
У школі її улюбленими предметами були природознавство, релігієзнавство та математика. Уроки фізкультури жінка також відвідувала.
Прісцилла зіграла головну роль у фільмі про себе під назвою "Gogo".
"Я не думаю, що освіта має вікові обмеження", – казала вона.
Вона говорила, що хотіла бути прикладом для інших, особливо для молодих дівчат.
"Будь ласка, допоможіть дівчатам здобути освіту. Усі діти повинні здобувати освіту без дискримінації. Я люблю ходити до школи, оскільки це робить мене сильнішою. Я заохочую дітей вчитися", – говорила Прісцилла.
Фото: The African Dream
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