Бібліотека на льодовому материку: полярники розказали про "зачистку" та оновлення книжок

У бібліотеці на станції "Академік Вернадський" – велике оновлення книг.

Їх отримали в межах акції "Книги в Антарктиду", повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Загалом зібрали понад 80 книг від українських та міжнародних авторів. Їх доставили на криголамі "Ноосфера".

Фото: Сергій Глотов, Василь Матковський

Полярники зазначили, що низка письменників та видавництв радо надали свої книги у колекцію станції.

Зокрема, свої твори охоче надали Сергій Жадан, Марія Матіос, Василь Шкляр, Андрій Курков, Софія Андрухович, Тарас Прохасько, Андрій Кокотюха, Катерина Бабкіна, Тамара Горіха Зерня, публіцисти Віталій Портніков, Стас Асєєв, Олександр Михед та інші.

До книгозбірні також доставили цілу серію ветеранських книжок про війну. Там є як художні історії, так і документальні дослідження.

Бібліотека на льодовому материку

"Головним "бібліотекарем" 27-ї УАЕ став Василь Матковський: він дбайливо розпакував усі книжки і кожній знайшов місце відповідно до її тематики.

Паралельно він вичистив полиці від російськомовного непотребу, накшталт видань про "бравий рускій дєсант" чи "як прекрасно було жити в Союзі" (якщо чесно, ми навіть не знаємо, як це потрапило на станцію, ймовірно лишали туристи). Ці "шедеври" були нещадно утилізовані", – розповіли в антарктичному центрі.

Полярники зазначають, що у колекції також є багато українських та зарубіжних книг, а також раритетних видань.

Найдавніша книга – 1915 року. Це – історичний п’ятитомник "Велика війна" (The Great War).

Є також музейного ґатунку видання – "Книга вузлів" (The Ashley Book of Knots). У ній описано 3854 типи вузлів різного призначення, зокрема корабельних.

Колекція понад 200 випусків "National Geographic" з 1939 року.

Добірка наукової літератури, яка необхідна науковцям для досліджень – з біології, метеорології, океанографії тощо.