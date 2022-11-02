93% навчальних закладів готові до опалювального сезону – Шкарлет

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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2 листопада 2022

Понад 93% закладів освіти по всій Україні вже готові до опалювального сезону.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив в ефірі телемарафону.

"Якщо, наприклад, наприкінці минулого тижня готовність закладів освіти до опалювального сезону була на рівні 91%, то сьогодні це вже 94%", – розповів він.

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Міністр надав статистику по категоріях: 

  • коледжі готові на 81%;
  • заклади професійно-технічної освіти – на 92%;
  • школи – 94%;
  • дошкільна освіта – 95%.
 Фото: ArtSvetlana/Depositphotos

Шкарлет уточнив, що ситуація також відрізняється у регіонах. Наприклад, у Києві та 13 регіонах готові на 100%, на решті території показники – 90% та вище.

Проте, крім опалення у школі, також важливим чинником є температурний режим в укриттях. 

"Якщо температурний режим в укритті не буде відповідати санітарним нормам, то за рішенням педради і директора заклад освіти може бути переведений на цей час на дистанційні заняття", – додав міністр.

У разі відсутності тепла чи електроенергії у навчальних закладах примушувати до очного навчання не будуть, стверджує Шкарлет.

Нагадаємо, частина українських шкіл вирішила перенести осінні канікули на зимовий період

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