93% навчальних закладів готові до опалювального сезону – Шкарлет

Понад 93% закладів освіти по всій Україні вже готові до опалювального сезону.
Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив в ефірі телемарафону.
"Якщо, наприклад, наприкінці минулого тижня готовність закладів освіти до опалювального сезону була на рівні 91%, то сьогодні це вже 94%", – розповів він.
Міністр надав статистику по категоріях:
- коледжі готові на 81%;
- заклади професійно-технічної освіти – на 92%;
- школи – 94%;
- дошкільна освіта – 95%.
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Шкарлет уточнив, що ситуація також відрізняється у регіонах. Наприклад, у Києві та 13 регіонах готові на 100%, на решті території показники – 90% та вище.
Проте, крім опалення у школі, також важливим чинником є температурний режим в укриттях.
"Якщо температурний режим в укритті не буде відповідати санітарним нормам, то за рішенням педради і директора заклад освіти може бути переведений на цей час на дистанційні заняття", – додав міністр.
У разі відсутності тепла чи електроенергії у навчальних закладах примушувати до очного навчання не будуть, стверджує Шкарлет.
Нагадаємо, частина українських шкіл вирішила перенести осінні канікули на зимовий період.
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