Харчуються пластиком: сині кити проковтують понад 10 млн шматочків мікропластику щодня

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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2 листопада 2022

Науковці з Каліфорнії підрахували, що сині кити, які харчуються крилем, можуть з’їдати близько 10 мільйонів шматочків мікропластику щодня. 

Про це свідчать дані дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications.

Блакитні та вусаті кити є фільтраторами. Вони відціджують їжу з морської води. Переважно харчуються креветками та іншими ракоподібними, які називаються крилем. У роті цих тварин є спеціальні пластинки у роті із кератину, (речовини, яка міститься в нігтях людей).

"Ми виявили, що вусаті кити переважно харчуються на глибині 50–250 метрів Це збігається з найвищими виміряними концентраціями мікропластику в екосистемі. 

Передбачається, що майже весь мікропластик (99%) потрапляє через харчовий ланцюг. Ми прогнозуємо, що кити, які їдять рибу, менше піддаються впливу мікропластику, ніж кити, які харчуються крилем", – зазначили науковці. 

 Фото: mic1805/Depositphotos

Вчені дослідили 3 видів китів: блакитних, плавникових і горбатих. Вони проаналізували дані 191 тварини.

"Щодня синій кит, який живе крилем, може проковтнути 10 мільйонів шматочків мікропластику. Тоді як горбатий кит, який харчується рибою, ймовірно, проковтне 200 тисяч шматочків мікропластику", – підсумували дослідники.

Науковці також порахували, що синій кит може проковтнути близько 43,5 кг мікропластику на день, а горбатий – 0,87 кг.

Нагадаємо, мікропластик є одним з найпопулярніших забруднювачів. Наприклад, наприкінці 2020 року в плаценті здорових вагітних жінок знайшли мікропластик.

А у 2019 році пластик знайшли у шлунках понад 100 досліджених черепах.

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