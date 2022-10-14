У школі на деокупованій Харківщині вилучили майже 700 російських підручників

Українські правоохоронці вилучили російські підручники зі школи у звільненому на Харківщині селищі міського типу Борова.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, у загальноосвітній школі Борівській школі слідчі під час огляду виявили та вилучили близько 700 підручників для учнів з першого по одинадцятий клас російського виробництва.

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"Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів", – наголошує Болвінов.

Російські підручниками стануть речовими доказами у справі про колабораціонізм. Фото: Сергій Болвінов

Крім того, правоохоронці уже зареєстрували провадження через дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора в українській школі. Згідно з частиною 3 статті 111-1 Кримінального кодексу України, такі протиправні вчинки несуть за собою одне із покарань:

виправні роботи до двох років,

арешт до шести місяців,

позбавлення волі до трьох років.

"Всі колаборанти будуть встановлені та передані суду. Працюємо!" – підкреслив начальник Слідчого управління ГУНП на Харківщині.

Нагадаємо, раніше міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомляв, що у Балаклії на Харківщині під час окупації росіяни і колаборанти підготували до вивозу з місцевої бібліотеки книжки українською мовою – так звану "бандерівську" літературу. Серед них були книги авторства поета Василя Стуса і письменниці Марії Матіос.