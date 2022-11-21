"Це як знайти єдинорога": вчені зняли голуба-фазана, якого 140 років вважали вимерлим. ВІДЕО

Науковці знайшли і зафільмували рідкісного голуба-фазана, якого вважали вимерлим протягом 140 років.

Рідкісного голуба зняли на відео у лісах Папуа-Нової Гвінеї, повідомляє організація дослідників American Bird Conservancy.

Чорношиїй (або чорноголовий) фазановий голуб (black-naped Pheasant-Pigeon) – це підвид паломи. За словами вчених, він живе лише на острові біля східного узбережжя Папуа-Нової Гвінеї.

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Колись вчені задокументували чорноголового голуба-фазана у 1882 році, і дотепер цього птаха не бачили.

Щоб знайти рідкісного голуба у ХХІ столітті, науковці місяць провели на острові Фергюссон.

В експедиції взяли участь дослідники з American Bird Conservancy, Національного музею Папуа-Нової Гвінеї та Корнельської лабораторії орнітології, а також місцеві жителі Папуа-Нової Гвінеї.

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"Коли ми приїхали до селищ на західному схилі гори Кілкерран, ми почали зустрічати мисливців, які бачили та чули голуба-фазана.

Ми стали більш впевненими щодо місцевої назви птаха ("Ауво") і відчули, що наближаємося до основного середовища існування, де живе чорноголовий голуб-фазан", – сказав біолог та один із керівників експедиційної групи Джейсон Грегг.

Команда вчених встановила 12 фотопасток на схилах гори Кілкерран і додаткові 8 камер у місцях, де голуба-фазана бачили мисливці.

Чорношиїй (або чорноголовий) фазановий голуб

Зрештою, знайти птаха в останні дні експедиції вченим допоміг місцевий мисливець Августин Грегорі з села Дуда-Унуна на заході від гори Кілкерран.

Він розповів, що кілька разів бачив голуба-фазана в місцевості з крутими хребтами та долинами, і чув характерні крики птаха.

Команда науковців встановила камери в районі густого лісу. Камера, встановлена ​​на висоті тисячі метрів біля річки Квама, зафіксувала чорноголового фазана-голуба.

"Після місяця пошуків, побачивши ці перші фотографії голуба-фазана, ми відчували себе так, ніби знайшли єдинорога.

Це той момент, про який ти, як природоохоронець та спостерігач за птахами, мрієш усе життя ", – сказав директор програми Lost Birds в ABC та співучасник експедиції Джон Міттермаєр.

Раніше, у 2019 році, кілька членів команди вже намагалися знайти цього птаха, але не знайшли.Наразі невідомо, скільки чорноголових голубів-фазанів залишилося на Землі.