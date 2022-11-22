Зеленський нагородив орденом пенсіонера з Буковини за пожертву у 400 тисяч гривень на ЗСУ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 листопада 2022

Пенсіонер з Чернівецької області на початку повномасштабного вторгнення пожертвував усі свої заощадження на допомогу Збройним силам України.

Президент Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги". Про цей йдеться в Указі.

"За громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, вірність Українському народові постановляю: нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Шевчука Миколу Григоровича – пенсіонера, Чернівецька область", – зазначено в указі президента від 21 листопада.

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82-річний Микола Шевчук у березні 2022 року віддав на ЗСУ 10 тисяч доларів та 100 тисяч гривень. Загалом сума сягнула 400 тисяч гривень Ці гроші він збирав 10 років.

 Фото: "Суспільне"

Микола Шевчук живе у Новодністровську. Він має невеличкий город, на якому вирощує овочі. Одягу купу на барахолках, тож йому вистачає  2 тисяч гривень на місяць. Про це пенсіонер розповів у коментарі "Суспільному".

Нагадаємо, наприкінці липня 85-річний сумчанин Микола Іванович продав квартиру і передав 35 тисяч доларів на допомогу ЗСУ.

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