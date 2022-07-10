Вирішив допомогти ЗСУ: як 7-річний спортсмен Ілля пожертвував усі заощадження

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 липня 2022

7-річний спортсмен Ілля Шмігель пожертував українським військовим тисячу гривень – усі свої заощадження.

Хлопчик збирав ці кошти на комп’ютерну гру впродовж року.

Він відкладав з наколядованих і кишенькових коштів, аж поки не почалася повномасштабна війна.

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Тоді Ілля вирішив віддати заощадження українським воїнам – історію маленького волонтера розповідає "Суспільне".

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 Фото: "Суспільне. Луцьк"

Мама Іллі Оксана розповідає, що хлопчик питав, що може зробити для армії, щоб війна швидше скінчилась.

"Я відповіла, що багато: намалювати малюнок для воїнів, заробити гроші, потім їх задонатити комусь на допомогу. І він вирішив віддати свої заощадження. Я пишаюсь його вчинком", – каже Оксана Шмігель.

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Іллі вдалося зібрати тисячу гривень.

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Він приніс гроші до свого спортивного клубу, де також працює волонтерський центр. 

"Такі ситуації, як з Іллею, дають нам зрозуміти, що ми правильно виховуємо дітей, що перемога буде за нами", – сказав журналістам головний тренер клубу Михайло Савчук.

Ілля додає: розуміє, що допоможе не лише його тисяча гривень, а спільний внесок українців у перемогу.

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