Що робити при мобілізації, якщо релігія не дозволяє брати до рук зброю – пояснює експерт

Є низка релігійних переконань, згідно з якими люди не можуть брати до рук зброю. Утім, під час воєнного стану мобілізувати можуть всіх. Що робити, якщо таких людей хочуть мобілізувати, "Українській правді. Життя" розповів адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак.

Він підкреслює, що "пацифізм" чи інші антинасильницькі ідеології – не є релігійними переконаннями, які б звільняли від військового обов’язку.

Якщо ж справа саме у релігійних переконаннях, варто написати заяву до військкомату з проханням перевести на виконання альтернативної служби.

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Важливо: релігійні переконання не звільняють людину від обов’язку захищати державу.

До заяви необхідно додати довідку релігійної громади. Адвокат зауважує, що релігійне формування має бути у списку зареєстрованих об'єднань, які забороняють використання зброї.

"Якщо людина написала заяву і підтвердила, що належить до релігійних організацій, які забороняють користування зброєю, її хіба що можуть призначити на небойову посаду. Вона може бути кухарем, водієм, інженером тощо", – пояснює Андрій Новак.

У випадку, якщо військкомат попри заяву та звернення відправляє людину на бойові посади, вона може подати в суд, посилаючись на Статтю 35.

Варто зазначити, що норма про альтернативну службу діяла у мирний час. Законодавчо вона лишається закріпленою, однак не вирішує порядок проходження невійськової служби під час воєнного стану.

"Захист держави – обов’язок громадян. За ухилення від мобілізації людину можуть притягнути до відповідальності, попри ідеологічні переконання", – нагадує юрист.

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