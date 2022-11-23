У Херсоні окупанти влаштували катівню в офісному центрі – утримували патріотів і навіть підлітків

Служба безпеки України та Національна поліція виявили у Херсоні ще одну катівню російських окупантів, яку ті облаштували в офісному центрі.

Росіяни утримували у підвалах близько 50 людей, повідомила речниця СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула. Відео про катівню опублікували на каналі проєкту "Український Свідок".

"Окупанти утримували у катівні херсонців, які мали стійку проукраїнську позицію. Херсонців, які чинили опір окупаційній владі…

При огляді катівні були виявлені предмети, які є доказами тортур над місцевими мешканцями", – сказала Вікторія Шакула.

В одному з приміщень залишився стілець і палиці, які використовувалися для знущань над херсонцями. На стіні висить одна секція батареї центрального опалення, до якої полонених приковували наручниками.

У Херсоні СБУ виявила катівню окупантів у підвалах офісного центру. Фото: "Український свідок"

На стінах камер видряпані прохання до Бога: "Господи боже, спаси и сохрани", "Боже, дай сил". Також там можна помітити перекреслені рисочки, які позначають, скільки днів викрадені люди провели у підвалах.

На стінах камер видряпані прохання до Бога: "Господи боже, спаси и сохрани", "Боже, дай сил"

"За інформацією від місцевих, у цих приміщеннях щодня прибирали сліди крові, сліди катувань, які окупанти намагалися приховати, влаштувавши "велику пожежу", – розповідає кореспондент проєкту Олексій Продайвода.

У деяких приміщеннях взагалі не було світла, а в деяких його навпаки ніколи не вимикали – так ув’язнених позбавляли сну.

Окупанти катували, зокрема, херсонців з проукраїнською позицією

Окупанти утримували у катівні херсонців з проукраїнською позицією, а також людей, від яких хотіли отримати гроші. В одному з підвальних приміщень окупанти утримували підлітків, які зірвали російський триколор.

Також були випадки, коли містян "здавали" їхні сусіди через старі образи, розповіла Вікторія Шакула.

В одному з приміщень херсонської катівні окупанти утримували підлітків

"За оперативною інформацією, на жаль, серед місцевих мешканців є багато осіб, які були прибічниками "руського миру".

СБУ продовжує виявляти агентів, колаборантів, які залишилися на території деокупованої Херсонщини. Хочу зазначити, що жоден колаборант не уникне відповідальності. Кожного колаборанта чекає кара", – додає речниця СБУ.

Росіяни намагались знищити сліди своїх злочинів і влаштувати пожежу у катівні

Зрештою, тікаючи на лівий берег Дніпра, окупанти намагались знищити сліди своїх злочинів і влаштували підпал у катівні, однак спалити будівлю не вдалося.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних дій, щоб встановити винних у злочинах та притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, омбудсмен розповів, що на Херсонщині росіяни катували людей ще жорстокіше, ніж в інших областях: чоловіків і жінок тримали разом, у кожній камері вели відеозапис, а також була окрема камера для підлітків.