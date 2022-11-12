Херсон зараз: як місто зустрічає військових та поліцію після деокупації. ВІДЕО

11 листопада Сили спеціальних операцій звільнили Херсон від російських окупантів, а 12 листопада до міста повернулася Національна поліція.

Проєкт "Український Свідок" опублікував кадри з деокупованого Херсона і показав, як українці зустрічають наших військових.

На відео видно, як підрозділ ТОР Управління поліції Херсонської області заїжджає в місто з боку Чорнобаївки.

Представників поліції вітають місцеві жителі, які плачуть від радості: вони чекали, поки український прапор знову буде майоріти над містом.

"Тут були фугаси, все було заміновано. Але тепер можна заїжджати", – каже боєць з позивним Семпай.

Перший день у вільному Херсоні

Росіяни залишили в місті чимало графіті зі своєю символікою, розбиті машини та триколори, однак скоро їх приберуть.

Одна з місцевих жительок розповіла українським військовим, що окупанти пограбували місцевий магазин.

"Може вас нагодувати? Чай?", – також спитала жінка.

На відео видно, як поліціянти деблокують будівлю управління Нацполіції, зриваючи з нього напис "Управление ГИБДД в Херсонской области", і встановлюють український стяг під оплески.

"Дякую вам, ви найсміливіші люди...Ми дуже раді", – каже одна з місцевих жительок, обіймаючи патрульних.

"Підрозділ Група Тора із Патрульна поліція України вже на кавунах", пише військовий Леонід Остальцев

Нині Нацполіція та військові проводитимуть фільтраційні заходи: будуть розміновувати місто, ловити перевдягнених росіян, які не встигли втекти, та повертати місто до нормального життя.

Як Херсон зустрічав ЗСУ

Раніше соцмережі облетіли відео, як мешканці Херсонщини вітають українських військових.

Командування ССО поділилося зворушливими кадрами, як боєць ССО позує з кавуном в руках і сотнями українців навколо:

Через натовпи радісних людей автівки військових трохи повільніше пересувалися містом:

На цьому відео херсонці зустрічають Національну поліцію України: виходять у місто з державними прапорами.

Також жителі Херсонщини намагалися пригостити захисників смаколиками – наприклад, пиріжками.

Навіть тварини зустрічають ЗСУ, пишуть зоозахисники UAnimals:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений UAnimals (@uanimals.official)

Українці радіють поверненню міста у соцмережах.

Також Херсон вітають митці: художниця Марія Лонюк опублікувала продовження ілюстрації, яку створила у травні.

На першій ілюстрації зображена дівчина, якій стулив рота російський окупант.

Після 8 місяців неволі місто було деокуповане – і мисткиня зобразила свою героїню у вільному Херсоні з українськими прапорами.

"Ця дівчина з моєї ілюстрації про Херсон, яка облетіла весь світ, отримала таке щасливе продовження…" – написала Марія.

Нагадаємо, 11 листопада українські військові деокупували Херсон. Мешканці міста виходили на вулиці з українськими прапорами в очікуванні ЗСУ.

Українці власноруч почали здирати російські пропагандистські бігборди, а також знімати меморіальні дошки, встановлені окупантами.