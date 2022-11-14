Як безпечно користуватися свічками, пальниками та генераторами, коли немає світла? Відповіли у КМДА

У деяких містах України, зокрема у Києві, протягом кількох останніх тижнів діють віялові, а іноді й аварійні відключення електроенергії.

У Київській міській державній адміністрації закликають жителів міста дотримуватися правил протипожежної безпеки, аби захистити оселю від пожежі під час спроб забезпечити помешкання світлом та/або теплом.

"Закликаємо дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та неухильно дотримуватися правил протипожежної безпеки під час відключення електроенергії", – наголошують у КМДА і додають, що передусім варто запастися вогнегасником на випадок непередбаченої ситуації.

Тисячі киян під час відсутності електроенергії використовують свічки, газові пальники, генератори, дехто – пічне опалення. Перелічені речі можуть бути небезпечними, якщо не дотримуватися правил користування ними.

Аби уберегти себе, родину та власне помешкання, дотримуйтеся нижчезазначених рекомендацій від рятувальників.

Правила протипожежної безпеки під час відключення електроенергії

Особливу увагу приділяйте дітям і не дозволяйте їм використовувати електроприлади та відкритий вогонь.

Якщо під час вимкнення електроенергії ви перебуваєте вдома, вимкніть із розеток усі електроприлади. Це допоможе уникнути їхнього пошкодження через перепади напруги. Особливо це стосується обігрівального обладнання та електроплит.

Використання газових пальників

Рятувальники радять купувати лише сертифіковані газові пальники у ліцензованих точках продажу, після чого:

неухильно дотримуватися інструкції виробника та завжди перевіряйте цілісність балончика (за допомогою мильного розчину можна перевірити відсутність слідів витікання газу);

використовуйте пальник у приміщенні, де є вентиляція;

тримайте балони подалі від сонячних променів та від дії високих температур;

не встановлюйте газовий пальник або туристичні плитки з газовими балонами на поверхні електроплит або інше обладнання, яке може нагріватися.

Використання свічок

Найкраще під час відсутності електроенергії використовувати невисокі, стійкі свічники, зроблені з металу.

Крім того, пам'ятайте:

запалені свічки варто тримати на безпечній відстані від одягу, штор, книжок та інших легкозаймистих речей;

не залишайте запалені свічки без нагляду;

не ставте свічку у безпосередній досяжності для дітей та домашніх улюбленців;

не паліть свічки до кінця – залишайте недогарок довжиною 2-3 см;

не використовуйте свічку як нічник або підчас сну;

будьте обережні при поводженні з відкритим вогнем у побуті та обов'язково запасіться вогнегасником.

Використання генераторів

Рятувальники наголошують, що необхідно купувати лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу, а також:

уважно дотримуватися інструкцій виробника;

використовувати генератори та паливо тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів;

тримати генератор сухим та захищеним від дощу або затоплення – дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом;

перед заправкою треба дати генератору охолонути, щоб уникнути спалаху палива;

встановити детектори чадного газу.

Використання пічного опалення

Перед використанням пічного опалення необхідно прибити металевий лист розміром 50х70 на підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами.

Також необхідно доглядати за піччю – очищати димоходи протягом опалювального періоду і не допускати перегріву печей, а також слідкувати, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин.

Пам'ятайте: