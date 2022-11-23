Як працюватимуть школи та садочки Київщини після ракетного удару – пояснюють в ОВА

Яна Осадча журналіст
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23 листопада 2022

ДОПОВНЕНО

Школи та садочки Київщини 24 листопада працюватимуть у черговому режимі.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"За потреби батьки можуть відвести дітей до шкіл та садків. Освітній процес продовжується", – заявили у відомстві.

В адміністрації пообіцяли проінформувати додатково у разі змін та закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Столичні навчальні заклади 24 листопада продовжать освітній процес, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Школи працюватимуть у змішаному форматі: школярі зможуть продовжити навчання як офлайн, так і онлайн. Садочки працюватимуть в очному режимі. Батьки самостійно прийматимуть рішення про те, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома", – зазначив він.

Нагадаємо, 23 листопада під ракетний обстріл росіян у Києві потрапив двоповерховий будинок, де загинуло троє людей. Також був "прильот" по критичній інфраструктурі і будинку в області, там загинула одна людина і десятки поранені.

 За потреби батьки можуть відвести дітей до шкіл та садків

За словами мера Києва Віталія Кличка, по Києву випустили 31 ракету, 21 з яких збили ППО.

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