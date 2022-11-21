Як відбуватиметься навчання у Києві в умовах постійних відключень світла – пояснюють у КМДА

Із 28 листопада уроки у школах Києва, які працюють в офлайн-форматі, мають починатися і закінчуватися у світлу пору дня.

Заняття триватимуть з 9.00 до 16.00, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

"Це максимально виключить залежність освітніх закладів від віялових та аварійних відключень електроенергії", – кажуть у КМДА.

Для дітей початкових класів працюватимуть групи подовженого дня.

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Учнів, які навчаються онлайн, міська влада закликає підключатися до уроків за можливістю.

"Опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці – обов’язкове", – говорить Валентин Мондриївський.

Чиновник також нагадав, що після осінніх канікул понад 111 тис. школярів із майже 236,4 тис. київських дітей навчаються в очному форматі.

У КМДА зазначили, що під час зимових канікул, які триватимуть місяць, вчителі за бажанням можуть піти в оплачувану відпустку, а дітям з 9 січня 2023 року запропонують індивідуальні заняття та групові консультації.

"Також працюватимуть гуртки та спортивні секції. У другому півріччі, традиційно, особлива увага приділятиметься учням випускних класів – четвертих, дев’ятих і одинадцятих. Загалом же, згідно з чинним законодавством України, 2022/2023 навчальний рік триватиме до 1 липня", – каже Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, за словами міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, понад 93% закладів освіти по всій Україні вже готові до опалювального сезону.