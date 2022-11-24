У Росії ввели штрафи за пропаганду ЛГБТ та зміни статі, щоб "захиститися від темряви зі США і Європи"

У Росії на законодавчому рівні заборонили "пропаганду ЛГБТ, педофілії та зміни статі".

Відповідне рішення одноголосно ухвалили депутати Державної Думи країни-агресорки 24 листопада.

Зокрема, у РФ заборонили вказану "пропаганду" у рекламі, книжках, кіно та засобах масової інформації.

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Закон передбачає внесення сайтів, де розміщена "протизаконна" інформація, до реєстру заборонених з їхнім подальшим блокуванням. Також у РФ заборонили продаж товарів, зокрема іноземних, які містять "пропаганду ЛГБТ, педофілії та зміни статі".

"Розширюються вимоги до реклами, яка не повинна містити інформацію, що демонструє нетрадиційні сексуальні стосунки або вподобання. Фільми, що пропагують такі стосунки, не отримуватимуть прокатного посвідчення", – заявили у Держдумі РФ.

Також зазначається, що під час обговорення поправок на пленарному засіданні голова Держдуми В'ячеслав Володін назвав заборону такої пропаганди "найкращою відповіддю Блінкену" (держсекретар США Ентоні Блінкен). Останній напередодні звернувся до російських депутатів з пропозицією відхилити проєкт закону.

За поширення серед неповнолітніх інформації, що "демонструє нетрадиційні сексуальні стосунки" або та, що, на думку депутатів, "здатна викликати бажання змінити стать", ухваленим законом передбачаються штрафи:

для громадян – від 50 до 400 тисяч рублів;

для посадовців – від 100 до 800 тисяч рублів;

для юридичних осіб – від 800 тисяч до 5 мільйонів рублів або призупинення діяльності до 90 діб.

За пропаганду педофілії:

для громадян – до 800 тисяч рублів;

для організацій – до 10 млн рублів;

для іноземців – "видворення".

За поширення серед неповнолітніх – штрафи до 200 тисяч рублів для громадян і до 4 млн рублів для юросіб.

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Володін стверджує, що забороною "пропаганди ЛГБТ" росіяни "захищають дітей" і "майбутнє країни від темряви, яку поширюють США і Європа".

Голова Держдуми країни-агресорки також заявляє, що у них нібито є "свої традиції та цінності". Утім, які саме – він не назвав.