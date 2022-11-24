З грілкою, чаєм та без алкоголю: як зігрітися і зберегти тепло в оселі, коли холодно

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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24 листопада 2022

Зимова погода наприкінці осені та регулярні обстріли критичної інфраструктури України з боку держави-терористки РФ "сприяють" тому, що в оселях мільйонів українців нині не лише темно, але і холодно.

На тлі цього у Міністерстві охорони здоров'я надали громадянам поради, як підтримати комфортну температуру вдома і зігрітися.

"Кажуть, холод сприяє довголіттю, тому русня своїми кониками робить гірше не нам, а собі. Втім, є кілька дуже простих та дієвих порад, які допоможуть підтримати комфортну температуру в оселі. Ними ми хочемо з вами поділитися", – наголошують у відомстві.

Теплий одяг

 Фото: JuraJarema/Depositphotos

Передусім, у МОЗ радять дотримуватися принципу багатошаровості – надягати кілька теплих речей відразу. Зокрема, варто запастися такими речами:

  • термобілизною,
  • штанами з натуральних тканин,
  • в'язаними речами,
  • теплими шкарпетками тощо.

Також додатково можна вкритися пледом або ковдрою.

Ізоляція приміщення

Намагайтеся зберігати тепло всередині оселі – не дозволяйте йому "виходити". Передусім, перевірте, чи не тягне холодом з дверей та вікон. Спробуйте затулити щілини, звідки дме.

"Згадайте, що робили бабусі в дитинстві, коли утеплювали на зиму вікна – потрібно зробити те саме", – кажуть у МОЗ.

На випадок, якщо у вас працюють батареї: не забувайте, що все, що стоїть упритул до них, перешкоджає розповсюдження тепла.

Не вживайте алкоголь, коли холодно

Пам'ятайте: алкоголь не зігріває, а лише дає фейкове відчуття тепла. Як пояснюють у МОЗ, під час вживання алкогольних напоїв судини розширюються, і кров приливає до поверхні тіла. Утім, внутрішні органи людини у цей час втрачають тепло, тому не можна вживати алкоголь, щоб зігрітися.

Натомість у відомстві радять вживати гарячу їжу та напої – чай, каву, супи тощо. Для цього варто заздалегідь подбати про якісний термос, де можна зберігати їжу та напої теплими в умовах відключення електроенергії.

Україна не перший тиждень живе в умовах стабілізаційних та аварійних вимкнень електрики, і наразі невідомо, коли ситуація зміниться на краще. Тому варто заздалегідь приготувати про запас гарячий напій або воду, поки є світло.

Якщо ви не встигли цього зробити, то набрати гарячу воду можна у "Пунктах незламності", на заправці, у знайомих тощо.

Водночас, якщо у вас є газова плита або пальник, то гаряча вода не має бути проблемою.

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Використовуйте грілку

Грілкою може слугувати навіть звичайна пластикова пляшка. Для цього потрібно налити у неї гарячу воду, замотати в рушник і покласти у ліжко. Утім, пам'ятайте: надійно закрийте кришку пляшки і не притуляйтеся до такої "грілки" відкритими частинами тіла, адже можна обпектися.

"Під ковдрою грілка зігріватиме вас до ранку. До речі, так гріли постіль монархам у давнину унікальний шанс відчути себе королем чи королевою", – зауважують у МОЗ.

Рухайтеся

Щоб швидше зігрітися, можна виконати фізичні вправи. Навіть проста руханка протягом 15 – 20 хвилин допоможе побороти холод.

"Не сидіть на місці. Рух – найкращий спосіб зігрітися", – наголошують у МОЗ.

Використовуйте природне тепло

Не забувайте відкривати штори у сонячну погоду, адже це може додати пару градусів тепла в оселі. Водночас вночі варто закривати штори, аби запобігти додатковому охолодженню приміщення. Утім, пам’ятайте, що штори не мають закривати батареї.

Також у МОЗ застерігають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки і не використовувати для зігрівання у приміщенні прилади, не призначені для цього. Йдеться про духову піч, газову кухонну плиту для обігріву будинку або квартири тощо.

"Це може призвести до отруєння чадним газом", – наголошують у МОЗ.

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