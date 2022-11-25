Українців зворушило фото дівчинки з Києва, яка робить інгаляцію на АЗС

Яна Осадча журналіст
Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
23259
25 листопада 2022

Користувачі соцмереж поширюють фото маленької дівчинки, яка користується своїм інгалятором на АЗС у Києві.

Світлину зробила і опублікувала в Іnstagram волонтер Наталія Маринюк на одній з заправок столиці.

Про події того вечора Наталія розповіла "Українській правді. Життя".

"Це був мій другий похід туди (в перший я бачила, як діти сиділи і робили уроки з батьками), адже кожного разу було дуже багато людей і якось не зручно було затримувати надовго розетки", – говорить Наталія Маринюк.

 Дитина робить інгаляцію на АЗС

24 листопада ввечері Наталія пішла на АЗС і знайшла єдине місце з розетками біля вбиральні.

"Там було вільних дві розетки, і я сиділа заряджала гаджети. Через годину о 19:50 до мене підійшла родина з дівчинкою і попросила розетку," каже жінка.

Батьки дитини сказали, що дівчинка захворіла і їй необхідна інгаляція. Наталія говорить, що район, в якому вона мешкає, повністю залежить від електрики, а в будинках вже на другу добу без світла стало холодно.

"Звичайно, одразу я звільнила розетку, а батько дитини запропонував мені свій павербанк, щоб я продовжувала заряджати телефон. Я на той момент встигла трішки зарядити гаджет, тому відмовилась. В нього самого на тому павербанку залишалось 78% заряду, і ми не знали, як скоро нам всім вдома дадуть світло. І так ця дитина робила свою інгаляцію біля вбиралень", – згадує киянка.

Після того, як дівчинка з батьками пішли, Наталія заплакала.

"Ця історія водночас про незламність і готовність поділитися останнім зарядом на павербанку наших людей і про те, що Росія – це країна-терорист, яка воює з мирним населенням і робить таке", говорить Наталія Маринюк.

У коментарях до постів про дівчинку люди розповідають, як возили своїх дітей з інгаляторами на заправку.

"Сьогодні також двом своїм на АЗК робила інгаляцію, дякую співробітникам, що нормально до цього ставляться",пише користувачка Ганна Ситник.

Користувачка Юліана Приходько теж поділилася історією:

"Я так вчора і сьогодні дитину водила дихати з бронхітом, вчора ввечері в аптеку, де генератор, а сьогодні в пункт обігріву 5 разів приїздила, бо багато дихати треба".

Люди на Одещині також бачили, як батьки привозять хворих дітей туди, де працюють генератори.

"Сьогодні в Одесі спостерігала таку картину. Тато з дитиною 5-6 років прийшов до генератора і попросив підключитися, щоб дитина подихала. Я все кожного разу думаю, що ненавидіти їх більше вже не можна, але кожний такий випадок відкриває нові горизонти", пише користувачка Дарья Пєшкова.

У Telegram-каналах повідомляють, що після поширення фото знайшлися люди, які хочуть подарувати родині дівчинки генератор.

Після ракетного удару 23 листопада Київщина та інші регіони України опинилися без світла і води, а часто і без опалення. Світло почали давати лише в ніч на 25 листопада, у деяких споживачів воно було усього кілька годин, а то і хвилин.

Читайте також: Готові поділитися теплом та світлом: як українці влаштовують пункти незламності вдома



Реклама:


 663
САДИ

"Після Перемоги все відновимо": історія мешканки Миколаєва, яка виростила на підвіконні десятки цитрусових

Яна Осадча
 1501
КУЛЬТУРА

Уроки Голодомору: як нам зберігати пам’ять про геноцид, не травмуючи себе знову

Тетяна Пушнова
 747
Люди Дії

Як під час активних бойових дій касири йшли по 1,5 години, щоби видати людям гроші

За підтримки Нової пошти

Головне на сайті


САДИ

"Після Перемоги все відновимо": історія мешканки Миколаєва, яка виростила на підвіконні десятки цитрусових

Яна Осадча
Коти помирають від холоду й голоду за 6 годин. Як допомогти тваринам взимку?
Кабмін пропонує скасувати ДПА 2023 року для випускників
Весільна фотосесія в окопах: боєць "Дикого поля" одружився на передовій. ФОТО
Ставлення змінюється: скільки українців вважають Голодомор геноцидом
У Мінкульті закликають київських депутатів не віддавати стародавню печеру під забудову
КУЛЬТУРА

Уроки Голодомору: як нам зберігати пам’ять про геноцид, не травмуючи себе знову

Тетяна Пушнова
Люди Дії

Як під час активних бойових дій касири йшли по 1,5 години, щоби видати людям гроші

За підтримки Нової пошти