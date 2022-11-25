Українців зворушило фото дівчинки з Києва, яка робить інгаляцію на АЗС

Користувачі соцмереж поширюють фото маленької дівчинки, яка користується своїм інгалятором на АЗС у Києві.

Світлину зробила і опублікувала в Іnstagram волонтер Наталія Маринюк на одній з заправок столиці.

Про події того вечора Наталія розповіла "Українській правді. Життя".

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"Це був мій другий похід туди (в перший я бачила, як діти сиділи і робили уроки з батьками), адже кожного разу було дуже багато людей і якось не зручно було затримувати надовго розетки", – говорить Наталія Маринюк.

Дитина робить інгаляцію на АЗС

24 листопада ввечері Наталія пішла на АЗС і знайшла єдине місце з розетками біля вбиральні.

"Там було вільних дві розетки, і я сиділа заряджала гаджети. Через годину о 19:50 до мене підійшла родина з дівчинкою і попросила розетку," – каже жінка.

Батьки дитини сказали, що дівчинка захворіла і їй необхідна інгаляція. Наталія говорить, що район, в якому вона мешкає, повністю залежить від електрики, а в будинках вже на другу добу без світла стало холодно.

"Звичайно, одразу я звільнила розетку, а батько дитини запропонував мені свій павербанк, щоб я продовжувала заряджати телефон. Я на той момент встигла трішки зарядити гаджет, тому відмовилась. В нього самого на тому павербанку залишалось 78% заряду, і ми не знали, як скоро нам всім вдома дадуть світло. І так ця дитина робила свою інгаляцію біля вбиралень", – згадує киянка.

Після того, як дівчинка з батьками пішли, Наталія заплакала.

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"Ця історія водночас про незламність і готовність поділитися останнім зарядом на павербанку наших людей і про те, що Росія – це країна-терорист, яка воює з мирним населенням і робить таке", – говорить Наталія Маринюк.

У коментарях до постів про дівчинку люди розповідають, як возили своїх дітей з інгаляторами на заправку.

"Сьогодні також двом своїм на АЗК робила інгаляцію, дякую співробітникам, що нормально до цього ставляться", – пише користувачка Ганна Ситник.



Користувачка Юліана Приходько теж поділилася історією:

"Я так вчора і сьогодні дитину водила дихати з бронхітом, вчора ввечері в аптеку, де генератор, а сьогодні в пункт обігріву 5 разів приїздила, бо багато дихати треба".

Люди на Одещині також бачили, як батьки привозять хворих дітей туди, де працюють генератори.

"Сьогодні в Одесі спостерігала таку картину. Тато з дитиною 5-6 років прийшов до генератора і попросив підключитися, щоб дитина подихала. Я все кожного разу думаю, що ненавидіти їх більше вже не можна, але кожний такий випадок відкриває нові горизонти", – пише користувачка Дарья Пєшкова.



У Telegram-каналах повідомляють, що після поширення фото знайшлися люди, які хочуть подарувати родині дівчинки генератор.

Після ракетного удару 23 листопада Київщина та інші регіони України опинилися без світла і води, а часто і без опалення. Світло почали давати лише в ніч на 25 листопада, у деяких споживачів воно було усього кілька годин, а то і хвилин.