Готові поділитися теплом та світлом: як українці влаштовують пункти незламності вдома

Яна Осадча журналіст
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25 листопада 2022

Через довготривалі відключення світла, води та опалення у регіонах України відкривають пункти незламності, де люди можуть погрітися та зарядити пристрої.

Деякі українці влаштовують пункти незламності у себе вдома, вони запрошують у гості незнайомих людей.

Мешканка Вінницької області Ольга Бобрус – одна з таких.

"23 листопада прийшла додому, не було світла. Однак ми живемо у приватному будинку, у нас є газ, а на випадок, якщо не буде і його – грубка, пічка на дровах, яку ми з чоловіком вирішили не розбирати", – розповідає Ольга у коментарі "Українській правді. Життя".

 Ольга Бобрус

Ідея облаштувати пункт незламності вдома Ользі прийшла після розмови з подругою, яка мешкає у Вінниці. У жінки двоє маленьких дітей, опалення у будинку без електрики не працює.

"Наразі ще її квартира не дуже вихолола. А що буде далі? Коли світло зникне в мороз? Що вона і інші люди будуть робити?", – каже Ольга Бобрус.

Ольга каже, що у будинку є дві кімнати з диваном, двома кріслами і чотирма стільцями, також на підлогу можна накидати матраців. Родина запаслася дровами, щоб топити пічку, а у дворі є криниця з чистою водою.

"У нас можна буде погрітися і переночувати кинемо матраци, я готова відчинити двері, навіть, якщо ми будемо лежати один матрац біля одного. Головне – не скиглити і не опускати руки! Ми – українці, ми все переможемо і відбудуємо", – говорить Ольга.

Киянка Дарина Даниленко, яка мешкає у центрі столиці, також запрошує до себе людей.

"Кому треба попрацювати онлайн, у нас вдома в районі метро Льва Толстого і Університет поки є електрика, вода і тепленько", – написала Дарина.

У коментарі "УП. Життя" Дарина розповіла, що багато років тому вони з майбутнім чоловіком придумали ідею "ворксерфінга" по аналогії з каучсерфінгом: коли люди надають одне одному допомогу і ночівлю під час подорожей.

"Ти можеш приходити до когось в гості і працювати разом. Ну поржали і забули. Хоча часто з друзями і родичами щось схоже робимо разом. Зручно обмінюватися ідеями, підтримувати, надихати один одного. А зараз це вдвічі доречно", – каже Дарина.

Киянка вважає, що якщо у твоєму районі є вода і світло, а в інших немає, то це прекрасна можливість поділитися й ефективно провести час разом.

"А ще це робить людей ближчим. І це саме те, що нам всім зараз треба", – говорить вона.

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