Ставлення змінюється: скільки українців вважають Голодомор геноцидом

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
2865
25 листопада 2022

Більшість українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу – 93% українців зазначили, що погоджуються з цим твердженням. 

Лише 3% – заперечили це, а 4%  вагалися з відповіддю. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

При цьому за останній рік ставлення українців до Голодомору суттєво змінилось: ствердна відповідь на питання, чи є Голодомор геноцидом, зросла на 15% (з 64% до 79%). Ще 14% респондентів відповіли "скоріше так".

За останні десять років відбулося зростання у півтори рази кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом Українського народу.

  Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

Голодомор 1932-33 років визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни.

Також не зафіксовано значимих відхилень у вікових розподілах у цьому питанні.

 Більшість українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Опитування проводилося 20-21 листопада серед українців віком від 18+ років. У ньому взяла участь тисяча респондентів.

Опитування проходило усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. 

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%. 

Читайте також: Уроки Голодомору: як нам зберігати пам’ять про геноцид, не травмуючи себе знову


Реклама:


 13
Прихисти своїх

"Україну потрібно піднімати". Історії переселенців, які втратили свої бізнеси, але не здалися

Вікторія Ярижко
 1052
САДИ

"Після Перемоги все відновимо": історія мешканки Миколаєва, яка виростила на підвіконні десятки цитрусових

Яна Осадча
 2070
КУЛЬТУРА

Уроки Голодомору: як нам зберігати пам’ять про геноцид, не травмуючи себе знову

Тетяна Пушнова

Головне на сайті


Прихисти своїх

"Україну потрібно піднімати". Історії переселенців, які втратили свої бізнеси, але не здалися

Вікторія Ярижко
У Єгипті знайшли мумії з золотими язиками. ФОТО
Не дає загубитись у темряві: поліція віддячила хлопцю, який робить флікери в Ужгороді
Допомагають рити окопи: нацгвардійці показали врятованих цуценят. ФОТО
Запаліть свічку пам'яті. 26 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору
Нацгвардієць посів перше місце на Чемпіонаті світу з багатоборства. ФОТО
САДИ

"Після Перемоги все відновимо": історія мешканки Миколаєва, яка виростила на підвіконні десятки цитрусових

Яна Осадча
КУЛЬТУРА

Уроки Голодомору: як нам зберігати пам’ять про геноцид, не травмуючи себе знову

Тетяна Пушнова