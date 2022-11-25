Ставлення змінюється: скільки українців вважають Голодомор геноцидом

Більшість українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу – 93% українців зазначили, що погоджуються з цим твердженням.

Лише 3% – заперечили це, а 4% – вагалися з відповіддю. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

При цьому за останній рік ставлення українців до Голодомору суттєво змінилось: ствердна відповідь на питання, чи є Голодомор геноцидом, зросла на 15% (з 64% до 79%). Ще 14% респондентів відповіли "скоріше так".

За останні десять років відбулося зростання у півтори рази кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом Українського народу.

Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

Голодомор 1932-33 років визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни.

Також не зафіксовано значимих відхилень у вікових розподілах у цьому питанні.

Більшість українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Опитування проводилося 20-21 листопада серед українців віком від 18+ років. У ньому взяла участь тисяча респондентів.

Опитування проходило усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.