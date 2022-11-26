Не дає загубитись у темряві: поліція віддячила хлопцю, який робить флікери в Ужгороді

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
20264
26 листопада 2022

18-річний Михайло Йолич власноруч виготовляє світловідбиваючі брелоки, браслети та різноманітні флікери на Закарпатті. 

Так хлопець із Ужгорода допомагає пішоходам залишатися в безпеці на дорозі, особливо коли в місті немає світла, повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області. 

Разом із рідними Михайло спочатку проєктує, а потім збирає "обереги" для пішоходів. Частину виробів він передає поліціянтам, а ті – роздають дітям. 

Реклама:

Щоб віддячити Михайлові за допомогу, поліціянти Закарпаття організували йому екскурсію до кінологічного центру поліції області.

Читайте також: Передав 22 броніки: як 11-річний Максим з Покровська підробляє заради ЗСУ

 Фото: Національна поліція Закарпатської області

"Кінологи із задоволенням розповіли Михайлові про свою діяльність, особливості виховання своїх чотирилапих помічників, цікаві історії, пов’язані з особливостями характерів та звичок собак. 

А чотирилапі поліцейські вправно демонстрували гостеві свої вміння у пошуках заборонених предметів та затриманні умовного злочинця", – розповідають правоохоронці.

Реклама:
 18-річний Михайло Йолич з Ужгорода власноруч виготовляє світловідбиваючі предмети для пішоходів 

Також волонтер отримав подяку від керівника поліції Закарпаття Ярослава Колесника. 

За його словами, Михайло у прямому і в переносному значенні не дає людям загубитися в темряві. 

 Поліціянти Закарпаття організували своєму помічнику Михайлу екскурсію до кінологічного центру

"У час тривалих відключень освітлення на місцевих дорогах кожен флікер – це "маячок" для безпеки життя і здоров’я пішохода.  

Михайло – помічник поліцейських і ми вдячні йому за приклад відданості, працьовитості та незламності попри будь-які життєві труднощі", – сказав Ярослав Колесник.

 Михайло "у прямому і в переносному значенні не дає людям загубитися в темряві" 

Читайте також: "Їжаки" для рашистів. Як закарпатські ковалі кують перемогу


Реклама:


Реклама:
 6271
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3685
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3369
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат