Не дає загубитись у темряві: поліція віддячила хлопцю, який робить флікери в Ужгороді

18-річний Михайло Йолич власноруч виготовляє світловідбиваючі брелоки, браслети та різноманітні флікери на Закарпатті.

Так хлопець із Ужгорода допомагає пішоходам залишатися в безпеці на дорозі, особливо коли в місті немає світла, повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області.

Разом із рідними Михайло спочатку проєктує, а потім збирає "обереги" для пішоходів. Частину виробів він передає поліціянтам, а ті – роздають дітям.

Щоб віддячити Михайлові за допомогу, поліціянти Закарпаття організували йому екскурсію до кінологічного центру поліції області.

Фото: Національна поліція Закарпатської області

"Кінологи із задоволенням розповіли Михайлові про свою діяльність, особливості виховання своїх чотирилапих помічників, цікаві історії, пов’язані з особливостями характерів та звичок собак.

А чотирилапі поліцейські вправно демонстрували гостеві свої вміння у пошуках заборонених предметів та затриманні умовного злочинця", – розповідають правоохоронці.

18-річний Михайло Йолич з Ужгорода власноруч виготовляє світловідбиваючі предмети для пішоходів

Також волонтер отримав подяку від керівника поліції Закарпаття Ярослава Колесника.

За його словами, Михайло у прямому і в переносному значенні не дає людям загубитися в темряві.

Поліціянти Закарпаття організували своєму помічнику Михайлу екскурсію до кінологічного центру

"У час тривалих відключень освітлення на місцевих дорогах кожен флікер – це "маячок" для безпеки життя і здоров’я пішохода.

Михайло – помічник поліцейських і ми вдячні йому за приклад відданості, працьовитості та незламності попри будь-які життєві труднощі", – сказав Ярослав Колесник.