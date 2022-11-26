Не дає загубитись у темряві: поліція віддячила хлопцю, який робить флікери в Ужгороді

18-річний Михайло Йолич власноруч виготовляє світловідбиваючі брелоки, браслети та різноманітні флікери на Закарпатті.
Так хлопець із Ужгорода допомагає пішоходам залишатися в безпеці на дорозі, особливо коли в місті немає світла, повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області.
Разом із рідними Михайло спочатку проєктує, а потім збирає "обереги" для пішоходів. Частину виробів він передає поліціянтам, а ті – роздають дітям.
Щоб віддячити Михайлові за допомогу, поліціянти Закарпаття організували йому екскурсію до кінологічного центру поліції області.
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|Фото: Національна поліція Закарпатської області
"Кінологи із задоволенням розповіли Михайлові про свою діяльність, особливості виховання своїх чотирилапих помічників, цікаві історії, пов’язані з особливостями характерів та звичок собак.
А чотирилапі поліцейські вправно демонстрували гостеві свої вміння у пошуках заборонених предметів та затриманні умовного злочинця", – розповідають правоохоронці.
|18-річний Михайло Йолич з Ужгорода власноруч виготовляє світловідбиваючі предмети для пішоходів
Також волонтер отримав подяку від керівника поліції Закарпаття Ярослава Колесника.
За його словами, Михайло у прямому і в переносному значенні не дає людям загубитися в темряві.
|Поліціянти Закарпаття організували своєму помічнику Михайлу екскурсію до кінологічного центру
"У час тривалих відключень освітлення на місцевих дорогах кожен флікер – це "маячок" для безпеки життя і здоров’я пішохода.
Михайло – помічник поліцейських і ми вдячні йому за приклад відданості, працьовитості та незламності попри будь-які життєві труднощі", – сказав Ярослав Колесник.
|Михайло "у прямому і в переносному значенні не дає людям загубитися в темряві"
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