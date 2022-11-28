У коміксах від DC про супергероїв з’явиться новий персонаж з України

У коміксі про супергероїв "Штормова варта" від DC з’явиться новий персонаж – українець на ім’я Ядро Павло Ступка.

Про це повідомили у журналі Bleeding Cool.

Продовження коміксу вийде у продаж 29 листопада 2022 року.

Український герой стане членом оновленої команди "Штормової варти", яка за сюжетом підпорядковується ООН і контролюється супутником.

Український герой стане членом оновленої команди "Штормової варти"

Стало відомо, що українець буде зображений "живим генератором", який вміє літати. За сюжетом, герою 52, але він виглядає на 16.

У попередніх частинах коміксу головні герої загинули, тож його авторам довелося створювати нову команду.

Новий комікс присвячений 30-річчю американського видавництва Image Comics, де друкувалися комікси DC про команду "Штормової варти".

Першу серію коміксів про команду супергероїв випустили у 1993 році. Потім права на серію перейшли до DC Comics.