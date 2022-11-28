Американський словник Merriam Webster назвав головне слово 2022 року

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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28 листопада 2022

Укладачі американського словника Merriam Webster обрали головним словом 2022 року "газлайтінг".

Про це повідомляє пресслужба Merriam Webster.

"У цю епоху дезінформації – "фейкових" новин, теорій змови, тролів у Твітері та deepfake – "газлайтінг" став словом для нашого часу", – наголошують укладачі словника.

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Слово "газлайтінг" походить від назви п'єси 1938 року, а також фільму за цією п'єсою. За сюжетом, чоловік намагається змусити свою дружину повірити у те, що вона божеволіє.  Щоразу, коли він відправляється на горище, газове світло у будинку тьмяніє, утім він наполягає дружині, що це вона не може довіряти власному сприйняттю.

Укладачі словника проводять паралель із сьогоденням, зазначаючи, що у 2022-му році спостерігалося зростання кількості пошуків газового освітлення на 1740%.

 Зображення: Merriam Webster

Словник Merriam Webster визначає "газлайтінг" як психологічне маніпулювання людиною протягом тривалого часу, яке змушує "жертву" сумніватися у достовірності своїх думок та переконань, сприйняття реальності чи спогадів. Все це призводить до плутанини, втрати впевненості та самооцінки, а також до емоційної невизначеності.

Водночас, укладачі словника зауважують, що протягом останніх років значення газлайтінгу набуло простішого та ширшого значення. Це – дія або практика грубого введення когось в оману, зокрема для власної вигоди.

"У такому вживанні це слово добре поєднується з іншими термінами, пов’язаними з сучасними формами обману та маніпуляцій, такими як фейкові новини, deepfake і штучний інтелект", наголошують у пресслужбі Merriam Webster.

Нагадаємо, за версією Англійського словника, головним словом 2022 року є "пермакриза", утім до шортлиста внесли й назву столиці України.

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