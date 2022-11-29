З’явився чат-бот, який допоможе школярам робити домашні завдання

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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29 листопада 2022

У чат-боті "Давай поспілкуємося" з’явився сервіс "Домашка", де школярі можуть обговорити зі спеціалістами складні домашні завдання. 

Сервіс призначений для дітей від 7 до 17 років, які стикаються зі складними завданнями чи вправами, повідомляє "Освіторія".

Чат "Домашка" працює у будні, з понеділка по п’ятницю, з 14:00 до 16:00 за посиланням.

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"Організатори наголошують: спеціалісти не роблять домашні завдання на замовлення, але намагаються допомогти та розібратися із завданнями разом з дітьми", – йдеться у повідомленні.

 Фото: Reanas/Depositphotos

Сервіс "Домашка" працює на основі чату letschat.fi

Щоб почати спілкування, дитина має перейти за адресою letschat.fi і потрапити на сайт чату "Давай поспілкуємось". 

Там бот запитає дитину, що саме її цікавить – власне спілкування чи допомога з домашніми завданнями.

Нагадаємо, раніше в Україні запустили освітній чат-бот, який допомагає знайти школу, садочок чи відновити документи.

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