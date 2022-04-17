В Україні запрацював освітній чат-бот: допоможе знайти школу, садочок чи відновити документи

В Україні запрацював освітній чат-бот для школярів, студентів, їхніх батьків, вчителів та науковців.

EducationUaBot розробила команда Міністерства освіти і науки за підтримки Швейцарії у партнерстві зі Швейцарсько-українським проектом DECIDE, повідомили у відомстві.

Використання чат-боту спрощує пошук інформації, адже найголовніше зібрали на зручній платформі, підкреслив глава відомства Сергій Шкарлет.

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"Попри жорстоку війну росії в Україні та високий рівень небезпеки учасників освітнього процесу, ми продовжуємо створювати нові шляхи для комунікації та допомоги.

Nils Ackermann/Depositphotos

Нашими головними завданнями є збереження здоров’я та життя учнів, студентів, їхніх батьків, вчителів і науковців, а також створення належних умов для роботи, навчання та саморозвитку", – наголосив міністр.

У чат-боті EducationUaBot можна знайти необхідну інформацію про:

пошук садочка, школи або коледжа за кордоном;

онлайн-навчання в Україні;

відновлення особистих документів про освіту;

продовження викладання та роботи під час війни.

Крім того, за допомогою чат-бота можна дізнатися про повернення до навчання, незалежно від місця знаходження.

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як учні та студенти, чиї школи та університети зруйновані, можуть повернутися до навчання в умовах війни.

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