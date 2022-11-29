Малюнок Герою: військовим вручили 1,5 тисячі дитячих малюнків. ФОТО

Головному управлінню розвідки передали понад 1500 малюнків від українських дітей, які потім відправлять на передову.

Військові отримали дитячі малюнки в рамках загальнонаціонального проєкту вдячності захисникам "Малюнок Герою", повідомив фонд-організатор "Ціль".

"Це рекордна, найбільша кількість дитячих малюнків, що колись була передана військовим", – кажуть організатори.

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Команда фонду передала кілька коробок з малюнками військовим ГУР. Далі їх відвезуть безпосередньо бійцям на передову – в найгарячіші точки, військові частини, лікарні та підрозділи.

Головному управлінню розвідки передали понад 1500 малюнків від українських дітей

В рамках проєкту "Малюнок Герою" кожен маленький українець протягом пів року міг подякувати сучасним героям, відправивши малюнок подяки.

Малюнки надходили з усіх куточків України і навіть з-за кордону, де зараз перебувають багато українських дітей, кажуть організатори.

Малюнки надходили з усіх куточків України і навіть з-за кордону

"Наші захисники, особливо військові, з великою ніжністю ставляться до листів та малюнків, які українські діти передають через волонтерів на фронт.

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Написане дитячою рукою "дякую" та "повертайтеся живими" підіймає моральний дух та дає сили", – каже президент фонду "Ціль" Юліан Побурко.

Написане дитячою рукою "дякую" та "повертайтеся живими" підіймає моральний дух та дає сили

Надіслані дітьми малюнки також отримали цифрове життя. Їх перетворили на NFT, що продадуть на аукціоні на криптобіржі.

Малюнки також перетворили на NFT, що продадуть на аукціоні

Виручені кошти підуть на розробку архітектурного рішення проєкту Дитячого садка майбутнього.

Дитина-автор малюнку, який буде проданий за найвищою ціною, отримає подарунок – Apple IPad Air з Apple Pencil для малювання.

Дитина-автор малюнку, який буде проданий на аукціоні за найвищою ціною, отримає подарунок

Проєкт проходив за підтримки Національного оператора поштового звʼязку Укрпошта.

Нагадаємо, в Україні з’явилася платформа "Привіт, воїне!", де українці можуть викладати листи, фото, відео та ілюстрації для військових.