Малюнок Герою: військовим вручили 1,5 тисячі дитячих малюнків. ФОТО

Головному управлінню розвідки передали понад 1500 малюнків від українських дітей, які потім відправлять на передову.
Військові отримали дитячі малюнки в рамках загальнонаціонального проєкту вдячності захисникам "Малюнок Герою", повідомив фонд-організатор "Ціль".
"Це рекордна, найбільша кількість дитячих малюнків, що колись була передана військовим", – кажуть організатори.
Команда фонду передала кілька коробок з малюнками військовим ГУР. Далі їх відвезуть безпосередньо бійцям на передову – в найгарячіші точки, військові частини, лікарні та підрозділи.
|Головному управлінню розвідки передали понад 1500 малюнків від українських дітей
В рамках проєкту "Малюнок Герою" кожен маленький українець протягом пів року міг подякувати сучасним героям, відправивши малюнок подяки.
Малюнки надходили з усіх куточків України і навіть з-за кордону, де зараз перебувають багато українських дітей, кажуть організатори.
|Малюнки надходили з усіх куточків України і навіть з-за кордону
"Наші захисники, особливо військові, з великою ніжністю ставляться до листів та малюнків, які українські діти передають через волонтерів на фронт.
Написане дитячою рукою "дякую" та "повертайтеся живими" підіймає моральний дух та дає сили", – каже президент фонду "Ціль" Юліан Побурко.
|Написане дитячою рукою "дякую" та "повертайтеся живими" підіймає моральний дух та дає сили
Надіслані дітьми малюнки також отримали цифрове життя. Їх перетворили на NFT, що продадуть на аукціоні на криптобіржі.
|Малюнки також перетворили на NFT, що продадуть на аукціоні
Виручені кошти підуть на розробку архітектурного рішення проєкту Дитячого садка майбутнього.
Дитина-автор малюнку, який буде проданий за найвищою ціною, отримає подарунок – Apple IPad Air з Apple Pencil для малювання.
|Дитина-автор малюнку, який буде проданий на аукціоні за найвищою ціною, отримає подарунок
Проєкт проходив за підтримки Національного оператора поштового звʼязку Укрпошта.
Нагадаємо, в Україні з’явилася платформа "Привіт, воїне!", де українці можуть викладати листи, фото, відео та ілюстрації для військових.
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