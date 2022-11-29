Українці попри війну продовжують споживати російські новини, але вже менше. Опитування

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
12485
29 листопада 2022

За даними дослідження міжнародної організації Internews, в Україні скоротилася частка людей, які споживають контент з російських медіа. 

У звіті зазначено, що лише 12% українців використовують інформацію з джерел країни-окупанта. Це на 3% менше, ніж у 2021 році.

Основна причина використання росмедіа – з'ясувати, що вони говорять про Україну.

25% опитаних зазначають, що в їхньому оточенні є люди, які читають новини окупантів.

 Фото: maxxyustas/Depositphotos

Основними джерелами споживання інформації є:

  • російське телебачення – 9%;
  • онлайн медіа – 13%;
  • сторінкам у соцмережах – 9%.

35% споживачів російських новин цікаво, що російські медіа розповідають про Україну.  20% опитаних – у пошуках альтернативної точки зору. 

 Дані опитування

Серед інших причин – "посміятися над тим, що про нас кажуть", а також  можливість отримувати новини російською мовою та споживати правдиві, більш незалежні новини.

Респонденти найчастіше називають такі опозиційні російські медіа, з якими вони знайомі – "Дощ" та "Настоящєє время"; канали Невзорова та Фейгіна в соцмережах. Рідше згадують Meduza, Пономарьова, Камікадзе, "Обманутий Росіянин".

Дослідження виконали в рамках "Медійної програми в Україні" за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

Основний етап – загальнонаціональне опитування на дому у респондента у містах 50 тис.+.

Читайте також: Німці питали, де межа токсичного впливу Росії: у Штутгарті показали виставу "Мать Горького"


Реклама:


 2570
Суспільство

Понад 10 учнів живуть під опікою вчителів. Як харківська гімназія разом з дітьми переїхала у Вільнюс

Вікторія Андрєєва
 7717
Суспільство

Пережити блекаут: як безпечно користуватися генераторами, пічками і газовими приладами

Яна Осадча
 15910
Суспільство

"Ніхто не готує мені сніданки": що відбувається в українських родинах під час війни

Ситнік Ольга

Головне на сайті


Суспільство

Понад 10 учнів живуть під опікою вчителів. Як харківська гімназія разом з дітьми переїхала у Вільнюс

Вікторія Андрєєва
Вперше за 30 років: американські вчені винайшли новий препарат від хвороби Альцгеймера
Катували струмом і вимагали славити Шойгу: історія херсонця, який пережив російський полон
В Україні збирають заявки про потреби від шкіл, які постраждали від війни
У Львові прооперували руку жінки з невідомою генетичною патологією: мутацію вивчатимуть у Британії
Мер Києва розповів, якою буде головна ялинка країни
Суспільство

Пережити блекаут: як безпечно користуватися генераторами, пічками і газовими приладами

Яна Осадча
Суспільство

"Ніхто не готує мені сніданки": що відбувається в українських родинах під час війни

Ситнік Ольга