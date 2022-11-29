Українці попри війну продовжують споживати російські новини, але вже менше. Опитування

За даними дослідження міжнародної організації Internews, в Україні скоротилася частка людей, які споживають контент з російських медіа.

У звіті зазначено, що лише 12% українців використовують інформацію з джерел країни-окупанта. Це на 3% менше, ніж у 2021 році.

Основна причина використання росмедіа – з'ясувати, що вони говорять про Україну.

25% опитаних зазначають, що в їхньому оточенні є люди, які читають новини окупантів.

Основними джерелами споживання інформації є:

російське телебачення – 9%;

онлайн медіа – 13%;

сторінкам у соцмережах – 9%.

35% споживачів російських новин цікаво, що російські медіа розповідають про Україну. 20% опитаних – у пошуках альтернативної точки зору.

Дані опитування

Серед інших причин – "посміятися над тим, що про нас кажуть", а також можливість отримувати новини російською мовою та споживати правдиві, більш незалежні новини.

Респонденти найчастіше називають такі опозиційні російські медіа, з якими вони знайомі – "Дощ" та "Настоящєє время"; канали Невзорова та Фейгіна в соцмережах. Рідше згадують Meduza, Пономарьова, Камікадзе, "Обманутий Росіянин".

Дослідження виконали в рамках "Медійної програми в Україні" за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Основний етап – загальнонаціональне опитування на дому у респондента у містах 50 тис.+.